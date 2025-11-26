Європейський парламент схвалив оновлення механізму призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк 26 листопада.

Деталі

Нові правила набудуть чинності через 20 днів після офіційного підписання, тобто орієнтовно в середині грудня.

Відтепер ЄС матиме ширші підстави для скасування безвізу:

якщо країна не дотримується візової політики Євросоюзу;

у разі погіршення двосторонніх відносин, зокрема через системні порушення прав людини.

Процедура запуску механізму стала простішою, а терміни призупинення – довшими:

первинний термін призупинення безвізу збільшено з 9 до 12 місяців;

його можна буде продовжити ще на 24 місяці (замість нинішніх 18 місяців).

Контекст

Наразі Європейський союз має безвізовий режим із 61 третьою країною.

З них: 25 держав уклали з ЄС двосторонні угоди про взаємне скасування візових вимог; 9 країн отримали безвізовий режим односторонньо після успішного завершення Візового діалогу з ЄС. До цієї дев’ятки входять Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова, Україна та частково визнане Косово.

У червні ЄС анонсував оновлення механізму призупинення безвізового режиму: розширив перелік підстав для активації санкцій, збільшив можливу тривалістю їхньої дії та значно спростив процедуру, щоб оперативніше реагувати на зловживання чи системні порушення з боку країн-бенефіціарів.