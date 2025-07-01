Італія затвердила план видачі 497 550 робочих віз для громадян країн поза ЄС у 2026–2028 роках. Про це пише Reuters.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- Згідно з урядовим рішенням, у 2026 році Італія дозволить в’їзд 164 850 іноземним працівникам. До кінця 2028-го загальна кількість виданих дозволів на роботу сягне 497 550.
- Це друге значне розширення легальної міграції за правління прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. У 2023–2025 роках Італія видала понад 450 000 робочих дозволів, що є рекордним показником за останні десятиліття.
- Уряд одночасно посилює боротьбу з нелегальною міграцією. Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі наголосив, що Італія «активно створює легальні шляхи міграції» для підтримки економіки, зокрема сільського господарства.
Контекст
Рішення зумовлене демографічною кризою: у 2024 році смертність в Італії перевищила народжуваність на 281 000, а населення скоротилося до 58,93 млн. Експерти зазначають, що для збереження нинішнього рівня населення до 2050 року Італії потрібно залучити щонайменше 10 млн мігрантів.
Матеріали по темі
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.