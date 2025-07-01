Італія затвердила план видачі 497 550 робочих віз для громадян країн поза ЄС у 2026–2028 роках. Про це пише Reuters .

Деталі

Згідно з урядовим рішенням, у 2026 році Італія дозволить в’їзд 164 850 іноземним працівникам. До кінця 2028-го загальна кількість виданих дозволів на роботу сягне 497 550.

Це друге значне розширення легальної міграції за правління прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. У 2023–2025 роках Італія видала понад 450 000 робочих дозволів, що є рекордним показником за останні десятиліття.

Уряд одночасно посилює боротьбу з нелегальною міграцією. Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі наголосив, що Італія «активно створює легальні шляхи міграції» для підтримки економіки, зокрема сільського господарства.

Контекст

Рішення зумовлене демографічною кризою: у 2024 році смертність в Італії перевищила народжуваність на 281 000, а населення скоротилося до 58,93 млн. Експерти зазначають, що для збереження нинішнього рівня населення до 2050 року Італії потрібно залучити щонайменше 10 млн мігрантів.