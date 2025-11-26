Европейский парламент одобрил обновление механизма приостановки безвизового режима для граждан третьих стран. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк 26 ноября.
Подробности
- Новые правила вступят в силу через 20 дней после официального подписания, то есть ориентировочно в середине декабря.
Теперь ЕС будет иметь более широкие основания для отмены безвиза:
- если страна не придерживается визовой политики Евросоюза;
- в случае ухудшения двусторонних отношений, в частности, из-за системных нарушений прав человека.
Процедура запуска механизма стала более простой, а сроки приостановления – длиннее:
- первичный срок приостановления безвиза увеличен с 9 до 12 месяцев;
- его можно будет продлить еще на 24 месяца (вместо нынешних 18 месяцев).
Контекст
В настоящее время у Европейского союза безвизовый режим с 61 третьей страной.
Из них: 25 государств заключили с ЕС двусторонние соглашения о взаимной отмене визовых требований; 9 стран получили безвизовый режим односторонне после успешного завершения визового диалога с ЕС. В эту девятку входят Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Грузия, Молдова, Украина и частично признанное Косово.
В июне ЕС анонсировал обновление механизма приостановления безвизового режима: расширил перечень оснований для активации санкций, увеличил продолжительность их действия и значительно упростил процедуру, чтобы оперативнее реагировать на злоупотребления или системные нарушения со стороны стран-бенефициаров.
