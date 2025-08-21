У першому півріччі чотири нових лікарських препарати компанії «Фармак» отримали реєстрацію у Великій Британії. Про це повідомила пресслужба компанії 21 серпня.

Деталі

Серед них препарат для симптоматичного лікування стабільної стенокардії, для седації в госпітальних умовах, рентгеноконтрастний препарат для проведення діагностичних досліджень, ліки для швидкого лікування тяжкого дефіциту вітамінів B та C.

Контекст

Наразі «Фармак» має 8 зареєстрованих продуктів у Великій Британії, які виробляються на заводі в Києві. Крім згаданих, це препарати для лікування серцевих захворювань, анестезії, контрастного підсилення при МРТ та зниження внутрішньоочного тиску.

У вересні 2024 року «Фармак» придбав британську групу A&S Pharma Holdings Ltd., що займається дистрибуцією генеричних ліків.

«Фармак» – фармацевтична компанія, заснована в Україні у 1925 році, з виробничими майданчиками в Україні та Іспанії. Продукція експортується до понад 60 країн, зокрема 15 країн ЄС, і відповідає стандартам GMP. Компанія має представництва в 11 країнах.