Фестиваль «Кураж» повертається на ВДНГ

«Кураж» повертається на ВДНГ у Києві, перший фестиваль у новому павильйоні має відбутися навесні 2025 року, повідомив гендиректор ВДНГ Євген Мушкін. Проєкт закрили у 2021-му після того, як на місці павільйону «Куражу» на території Експоцентру вирішили побудовати Президентський університет.

Ключові факти

Новою резиденцією «Куражу» стане павільйон №9, повідомив Мушкін, оприлюднивши його фото.

Перший фестиваль на новому місці планується навесні 2025 року.

Новий павильйон фестивалю «Кураж». Фото: Facebook/ Ievgen Mushkin

Контекст

Фестиваль «Кураж» існував шість років і провів 51 захід. Останній пройшов у київському ВДНГ 16–17 жовтня 2021 року. Команда перетворила 19-й павільйон ВДНГ на парк атракціонів з оглядовим колесом, автодромом та зірковою барахолкою.

«Кураж» пережив карантин, скоротивши кількість планованих фестивалів більше ніж удвічі. Але у вересні 2021-го стало відомо: проєкт закривають. На місці павільйону «Куражу» на ВДНГ планували побудовати Президентський університет, навчання в якому мало розпочатися в 2023 році. У лютому 2022-го павільйон почали зносити.

Територію разом із приміщенням, яке фестиваль орендував з 2018 року, почали готувати до розміщення університету та будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу. Про це зазначено у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованому в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва від 17 грудня 2021 року.