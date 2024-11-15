Місія – замінити Китай. Україна створила 10 аналогів найпопулярнішому дрону DJI Mavic. Чим вони відрізняються та чи здатні задовольнити потреби ЗСУ (детальна інфографіка)

На третьому році війни українські виробники розробили десять квадрокоптерів, покликаних замінити наймасовіший дрон на фронті – DJI Mavic. Чому тільки зараз, скільки вони коштують та чи здатні українські виробники задовольнити потреби ЗСУ в «мавіках»?

«Тиждень тому отримали кодифікацію Міноборони. Виходимо на серійне виробництво», – розповідає розробник дрона «Шмавік» – першого українського аналога наймасовішого квадрокоптера на фронті DJI Mavic. Forbes Ukraine не вказує назви компаній та імена її представників через воєнні ризики.

Отримати кодифікацію на власний «мавік» Ptakh-S вдалося ще одному виробнику. Тепер їх може закуповувати Міноборони, каже міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін. Щонайменше вісім інших вітчизняних розробок квадрокоптерів – на різній стадії готовності. «Тепер необхідно масштабувати виробництво», – каже Сметанін.

Від початку року українські виробники поставили на фронт 96% з 1 млн дронів, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Чому тільки зараз, скільки коштують аналоги «мавіків» та чи здатні українські виробники задовольнити потреби ЗСУ?

Ніша на сотні тисяч дронів