Між Швецією та Фінляндією стався новий розрив інтернет-кабелю

Це вже третій випадок за останній місяць із розривом інтернет-кабелів у Скандинавії.

Поліція розслідує пошкодження інтернет-кабелю між Фінляндією та Швецією, пише Yle . За даними постачальника цифрової інфраструктури GlobalConnect, у понеділок, 2 грудня, наземний кабель було пошкоджено у двох різних місцях.

Ключові факти

«Влада розслідує справу разом із компанією. Ми серйозно ставимося до ситуації», – повідомила міністр транспорту та звʼязку Фінляндії Лулу Ранне на своїй сторінці в соціальній мережі X.

За даними GlobalConnect, пошкодження призвело до масштабного збою у Фінляндії.

У заяві компанії йдеться, що станом на ранок вівторка ремонтні роботи продовжуються.

Шведські ЗМІ, включаючи телекомпанію SVT і щоденну газету Aftonbladet, повідомили, що фінська поліція підозрює умисний розрив кабелю.

«У звʼязку з обставинами того, що сталося, є підозра на саботаж», – йдеться в письмовій заяві міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна.

Менеджер з комунікацій компанії GlobalConnect Ніклас Екстрем повідомив Yle, що кабель пошкоджений у двох точках у сільській місцевості між Еспоо та Віхті. Він не коментував, що могло стати причиною пошкодження, зазначивши, що розслідування продовжується.

Фото: Laura Merikalla / Yle, Mapcreator, OpenStreetMap

Контекст

Обрив кабелю в понеділок стався після аналогічних інцидентів у листопаді, коли було обірвано два окремі кабелі у Балтійському морі.

Національне бюро розслідувань Фінляндії розслідує пошкодження підводного кабелю C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною.

За даними компанії Cinia, за день до того, як було перервано канал передачі даних між Фінляндією та Німеччиною, аналогічний кабель, що зʼєднує Швецію та Литву, також був пошкоджений. Обидва кабелі були з того часу відремонтовані. Шведські слідчі у справі про два обірвані кабелі передачі даних у Балтійському морі вивчають переміщення китайського суховантажного судна, яке прямувало з Росії до Єгипту.

У вересні CNN із посиланням на американських чиновників писало, що Міноборони РФ готує спеціалізований підрозділ для диверсій, націлених на пошкодження критично важливої ​​інфраструктури звʼязку країн НАТО.