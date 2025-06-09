Федеральна прокуратура США звинувачує колишнього співробітника глобальної Headlands Technologies Річарда Хо у викраденні надсекретного алгоритму, що лежав в основі високочастотної торгівлі. Уперше технічний конфлікт такого масштабу переходить із площини цивільного спору в кримінальний суд. Forbes Ukraine переказує ключові деталі з матеріалу Bloomberg

Федеральна прокуратура США звинувачує колишнього трейдера глобальної Headlands Technologies, Річарда Хо, 36, у викраденні надсекретного алгоритму компанії – математичних моделей, що генерували прибуткові алгоритми для високочастотної торгівлі. Цей кейс став рідкісним прикладом того, як корпоративний конфлікт через інтелектуальну власність виходить за межі арбітражу та стає прецедентом для кримінального суду.

Код розбрату

Квантовий трейдинговий фонд Headlands Technologies LLC (HT) вклав понад $1 млрд у розробку свого вихідного коду. Цей код був не просто набором інструкцій, а «короною імперії» компанії, містивши засекречені компоненти, відомі як «атоми» й «альфи».

Суть цих «атомів» та «альф» полягає у формуванні торговельних стратегій на біржових торгах. «Альфи» – це моделі, що прогнозують ціни на основі даних у реальному часі, тоді як «атоми» є дрібнішими функціями, які разом утворюють ці складні моделі.

Обидва компоненти активно використовують у глобальних торгах, за твердженням Headlands, вони принесли компанії мільярдні прибутки. Наприклад, «альфа» може на основі даних від «атомів» дійти висновку, що фʼючерси на дорогоцінні метали, назви яких починаються на літеру P, зазвичай падають у вівторок о 14:30, а потім зростають о 14:32. У такому випадку система HT продавала б платину й паладій о 14:29 і викупала назад о 14:31.

Саме цей код, за твердженням федеральних прокурорів США, викрав Річард Хо. У січні 2025 року йому висунули обвинувачення в крадіжці комерційної таємниці, хоча випускник Кембриджського університету своєї провини не визнає. У разі засудження йому загрожує до 10 років ув’язнення, але дати початку судового процесу ще не визначили.

Хо відігравав ключову роль у «китайській ініціативі» Headlands, яка передбачала розширення торгівлі на ринки Китаю та інших країн, організовуючи технічне з’єднання з міжнародними біржами та брокерами.

За версією обвинувачення, Хо не лише скопіював код. Працюючи в Headlands, він таємно заснував власний квантовий фонд One R Squared.

За твердженнями Headlands, Хо почав красти «атоми» та «альфи» у величезних обсягах, безпосередньо копіюючи код та інтегруючи його у свій фонд, маскуючи його за допомогою косметичних змін і переформатування. Він залишив компанію в серпні 2021 року, а One R Squared розпочав торгівлю на китайських ринках навесні 2022 року.

Торговельний алгоритм Headlands Technologies був не просто набором інструкцій, а, за словами пресслужби компанії, «короною її імперії». Він містив засекречені компоненти, відомі як «атоми» й «альфи», що формують торговельні стратегії на біржах. На фото – колишній співробітник Headlands Technologies Річард Хо, якого звинувачують у викраденні цього алгоритму. Фото Getty Images

Цивільний позов переростає в кримінальний

Справа «Headlands проти Хо» вийшла за межі звичайного корпоративного спору, оскільки федеральні прокурори США, зокрема прокуратура Південного округу Нью-Йорка, яка займається найбільшими справами у сфері економічних злочинів, висунули проти Річарда Хо кримінальні звинувачення.

Раніше подібні питання, що стосуються інтелектуальної власності, вирішували в межах цивільних позовів, які часто закінчувалися поза судом або в арбітражі. Але величезний обсяг потенційних прибутків, повʼязаних із цією справою, привернув увагу прокуратури.

Важливу роль у цій історії відіграє компанія Tower Research Capital – конкурент Headlands. За версією обвинувачення, Хо таємно співпрацював із Tower.

Кримінальному позову передував цивільний, поданий ще в 2023 році, але його призупинили до завершення серйознішого обвинувачення. У цьому позові Headlands стверджує, що Tower інвестувала $15 млн у фонд Хо One R Squared в обмін на зобов’язання розробляти алгоритмічні стратегії, що, за твердженням позивача, базувалися на інтелектуальній власності Headlands.

Це нібито призвело до того, що One R Squared функціонував як внутрішній торговий підрозділ Tower, завдаючи Headlands збитків у десятки мільйонів доларів щомісяця.

Однак Tower Research Capital не є фігурантом кримінальної справи і називає One R Squared «стороннім постачальником послуг». Компанія також заперечує наявність запозичених елементів у її вихідному коді та посилається на зобовʼязання вирішувати суперечки шляхом арбітражу як члени CME.

Позиція захисту Хо є категоричною. Його адвокат Девід Майстер заявляє, що прокуратура «перепакувала» цивільний позов Headlands у кримінальну справу. «Мій підзахисний – талановитий комп’ютерний науковець із Кембриджа, який понад 10 років пише трейдингові алгоритми, став мішенню Headlands лише тому, що вирішив залишити компанію та відкрити власну в Нью-Йорку», – каже адвокат Хо.

Захист Хо планує доводити в суді, що «атоми» й «альфи» Headlands насправді не були комерційною таємницею, а їхня цінність була недовговічною, порівнюючи їх з «відкритою банкою коли», яка швидко втрачає свіжість.

Справа Річарда Хо має певні паралелі з кейсом програміста Goldman Sachs Сергія Алєйнікова. У 2015 році Алєйнікова визнали винним у крадіжці коду для високочастотної торгівлі та засудили до восьми років ув’язнення. На фото - Алєйніков покидає залу федерального суду в Нью-Йорку, 2010 рік. Фото Getty Images

Код, якого не можна торкатися

Цей випадок є унікальним для Волл-стріт, оскільки справи про крадіжку інтелектуальної власності, особливо в контексті високочастотної торгівлі та квантових алгоритмів, рідко доходять до кримінального суду, пише Bloomberg. Зазвичай такі суперечки вирішуються в цивільних площинах, а не в кримінальних процесах, які можуть мати набагато серйозніші наслідки для обвинуваченого.

Досвідчений квантовий трейдер і засновник компанії QTS Capital Management Ернест Чан підтверджує Bloomberg винятковість звинувачень проти Хо у безпосередньому викраденні коду. «Зазвичай кванти просто беруть ідею, – каже він. – Ви не можете заборонити людям використовувати концепцію, яка вже в їхній голові».

Водночас Алок Чакраварті, колишній федеральний прокурор та експерт із кібербезпеки, підкреслює «очевидну цінність» цього типу коду для прибутковості. Він зазначає, що обидві компанії «мали потенціал заробляти мільярди». Численні цивільні позови між трейдинговими компаніями могли спонукати уряд встановити чіткіші межі кримінальної відповідальності для «квантів», каже Алок.

Справа Річарда Хо має певні паралелі з кейсом програміста Goldman Sachs Сергія Алєйнікова. Він став однією з центральних постатей книги Майкла Льюїса Flash Boys. У 2015 році Алєйнікова визнали винним у крадіжці коду для високочастотної торгівлі та засудили до восьми років ув’язнення. Однак Алєйніков відсидів лише рік, перш ніж апеляційний суд скасував вирок. Згодом його знову засудили за подібними звинуваченнями в суді штату Нью-Йорк, проте цього разу без реального терміну ув’язнення.

Позиція обвинувачення у справі Хо виглядає сильною, але прокурорам доведеться постати перед труднощами, каже колишня федеральна прокурорка Кері Аксель. «Вкрай важко довести технічно складну справу, – додає вона. – Присяжні цілком можуть погодитися з тим, що «атоми» й «альфи» не є комерційною таємницею».