Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов зі своїм необанком на ринок Індії

Заснований українцями виробник необанків Fintech Farm вийшов на ринок Індії з продуктом Roarbank, йдеться у пресрелізі. У травні 2024 року компанія залучила для цього $32 млн.
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Деталі
- Компанія відкрила попередню реєстрацію до бета-версії Roarbank. За кілька днів зареєструвалося понад 100 000 користувачів, повідомила пресслужба компанії.
- Roarbank працює на базі індійського банку Unity Small Finance Bank. Клієнтам доступний додаток та отримання стандартних банківських послуг, зокрема відкриття кредитної карти з лімітом у 1,5 лакхів індійських рупій (приблизно $1760 за поточним курсом).
- Після запуску MVP компанія планує випускати додаткові продукти, йдеться в пресрелізі. Про які продукти йдеться, в компанії не уточнили.
Контекст
Fintech Farm розвиває ще три необанки: Leobank у Азербайджані, Liobank у Вʼєтнамі та Simbank у Киргизстані.
Про плани розширення Fintech Farm до Киргизстану, Індії та, ймовірно, Марокко Forbes стало відомо в травні минулого року. Тоді компанія оголосила про розширення раунду інвестицій на суму $32 млн.
Навесні 2023-го раунд на $22 млн очолила лондонська венчурна фірма Nordstar, лід-інвестором у цьогорічному додатковому раунді на $10 млн став Bank of Georgia, акції якого котуються на Лондонській фондовій біржі. Залучення минулого року підвищило оцінку Fintech Farm до понад $100 млн.
Компанія планувала запуститися з MVP в Індії до кінця літа 2024-го, розповідав Forbes у травні співзасновник Fintech Farm Безкровний. На той момент компанія інвестувала в індійську експансію щонайменше $5 млн. Раніше була невдала спроба запуску необанку в Нігерії під брендом Fibo.
Співзасновниками Fintech Farm є екстопменеджер ПриватБанку та співзасновник monobank Дмитро Дубілет, колишній очільник напряму M&A у fintech-секторі у лондонському KPMG Микола Безкровний та екскерівник Центру електронного бізнесу ПриватБанку Олександр Вітязь.
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