Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов зі своїм необанком на ринок Індії

Заснований українцями виробник необанків Fintech Farm вийшов на ринок Індії з продуктом Roarbank, йдеться у пресрелізі. У травні 2024 року компанія залучила для цього $32 млн.

Деталі

Компанія відкрила попередню реєстрацію до бета-версії Roarbank. За кілька днів зареєструвалося понад 100 000 користувачів, повідомила пресслужба компанії.

Roarbank працює на базі індійського банку Unity Small Finance Bank. Клієнтам доступний додаток та отримання стандартних банківських послуг, зокрема відкриття кредитної карти з лімітом у 1,5 лакхів індійських рупій (приблизно $1760 за поточним курсом).

Після запуску MVP компанія планує випускати додаткові продукти, йдеться в пресрелізі. Про які продукти йдеться, в компанії не уточнили.

Контекст

Fintech Farm розвиває ще три необанки: Leobank у Азербайджані, Liobank у Вʼєтнамі та Simbank у Киргизстані.

Про плани розширення Fintech Farm до Киргизстану, Індії та, ймовірно, Марокко Forbes стало відомо в травні минулого року. Тоді компанія оголосила про розширення раунду інвестицій на суму $32 млн.

Навесні 2023-го раунд на $22 млн очолила лондонська венчурна фірма Nordstar, лід-інвестором у цьогорічному додатковому раунді на $10 млн став Bank of Georgia, акції якого котуються на Лондонській фондовій біржі. Залучення минулого року підвищило оцінку Fintech Farm до понад $100 млн.

Компанія планувала запуститися з MVP в Індії до кінця літа 2024-го, розповідав Forbes у травні співзасновник Fintech Farm Безкровний. На той момент компанія інвестувала в індійську експансію щонайменше $5 млн. Раніше була невдала спроба запуску необанку в Нігерії під брендом Fibo.

Співзасновниками Fintech Farm є екстопменеджер ПриватБанку та співзасновник monobank Дмитро Дубілет, колишній очільник напряму M&A у fintech-секторі у лондонському KPMG Микола Безкровний та екскерівник Центру електронного бізнесу ПриватБанку Олександр Вітязь.