Фонд гарантування вкладів призначив Ольгу Білай новою директоркою

Ключові факти

Відповідно до закону, директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу строком на 5 років.

Із липня Білай була призначена тимчасовою виконувачкою обов’язків директора-розпорядника у зв’язку з завершенням п’ятирічного строку на посаді директорки Світлани Рекрут.

Серед ключових завдань для Фонду, за словами нової директорки, – реформування системи гарантування відповідно до європейських вимог з огляду на перспективи членства України в ЄС, а ще доведення до остаточних судових рішень вимог до екс-власників збанкрутілих банків та відшкодування збитків, завданих російською агресією, задля розрахунків з кредиторами банків та державою.

Контекст

17 липня завершилися повноваження Світлани Рекрут на посаді директорки-розпорядниці Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Раніше Forbes Ukraine дізнався імена двох основних кандидатів на посаду очільника установи, що займається активами банків-банкрутів, виплачує кошти їх вкладникам та судиться з колишніми власниками. Двоє топпосадовців фінансово-економічного блоку, дотичних до процесу, вказували на заступницю Рекрут і виконуючу обовʼязки директора фонду Ольгу Білай. Пʼятеро співрозмовників називали імʼя очільника Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павла Поляруша.

Білай розпочала кар’єру в банківській сфері в ПУМБ у 2002 році на посаді спеціалістки, а згодом головної спеціалістки управління корпоративного фінансування.

Далі працювала в Омега Банку (Сведбанку), зокрема директоркою департаменту за напрямом «Корпоративний бізнес, офіс фінансової реструктуризації та стягнення проблемних кредитів». Також працювала у Надра Банку та Ощадбанку.

У 2017 році Білай прийшла до Фонду гарантування вкладів на посаду директорки департаменту управління активами, а влітку 2019-го стала заступницею директора-розпорядника фонду.