Американська фриланс-платформа Toptal придбала український стартап YouTeam

Українську платформу YouTeam для найму ІТ-спеціалістів придбав американський фриланс-сервіс Toptal. Про це повідомив співзасновник та виконавчий голова YouTeam Юрій Рифяк у Linkedin.

Ключові факти

Український рекрутинговий сервіс Youteam поглинула американська компанія з пошуку фрилансерів Toptal.

Суму угоди сторони не розголошують. «Для нас велика честь приєднатися до легенди, яка назавжди змінила індустрію талантів», – написав співзасновник та виконавчий голова YouTeam Юрій Рифяк у Linkedin.

На рахунку Youteam – понад $765 000 інвестицій. Серед інвесторів – американський венчурний фонд Y Combinator зі $120 000, українські u.ventures – $300 000 та Digital Future – $345 000.

До раунду також долучалися ангельські інвестори: співзасновник сервісної ІТ-компанії Intellias Михайло Пузраков та засновник продуктової Netpeak Group Артем Бородатюк, за даними Crunchbase.

На момент угоди в Youteam працює 35 фахівців. Компанія має понад 250 клієнтів: дві компанії зі списку Fortune 1000 та понад 50 компаній із портфеля Y Combinator, свідчать дані на сайті стартапу.

Контекст

Заснований у 2017-му, Youteam розробляє маркетплейс для найму віддалених технічних спеціалістів, що зʼєднує компанії з інженерами по всьому світу, в основному в Європі та Латинській Америці. Її клієнти – інтернет-біржа linx, платформа медичних даних H1, фінтех-стартап STRATFi тощо, свідчать дані на сайті Youteam.

Toptal – платформа для найму фрилансерів, що заснована в 2010-му, шукає фахівців у сферах розробки, дизайну, фінансів, управління проєктами тощо. Компанія працює без фізичного офісу, маючи понад 500 співробітників у більш ніж 60 країнах.

Клієнти Toptal – американська ІТ-компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) та фармацевтична Pfizer. Річний виторг компанії – $200 млн, а загальний обʼєм платежів – $4 млрд, свідчать дані в описі профілю Toptal у X.