Французька влада зобов’язала компанію Tesla припинити рекламувати свої автомобілі як повністю автономні, погрожуючи штрафами у розмірі €50 000 на день за продовження «оманливих маркетингових практик», пише Politico .

Деталі

Наказ, виданий французьким органом із захисту прав споживачів 24 червня 2025 року, базується на результатах розслідування, проведеного у 2023-2024 роках після численних скарг.

Виявлено, що Tesla порушувала французьке законодавство, зокрема через затримки з відшкодуванням замовлень та ненадання квитанцій за готівкові платежі.

Компанія, що належить Ілону Маску, має чотири місяці, щоб виконати вимоги, інакше штрафи почнуть застосовуватися.

Контекст

Це не перший випадок, коли Tesla потрапляє під юридичний розгляд через рекламу автономних можливостей своїх автомобілів. Наприклад, у 2020 році німецький антимонопольний орган подав позов проти компанії, звинувативши її в перебільшенні можливостей у маркетингових заявах. Проте Tesla успішно оскаржила це рішення і продовжує рекламувати свої автомобілі як безпілотні в Німеччині.