Продажі нових автомобілів Tesla у Норвегії зросли на 213% у травні порівняно з тим самим місяцем торік. Загалом було зареєстровано 2600 авто, пише Reuters з посиланням на дані Норвезької дорожньої федерації, оприлюднені 2 червня.

Деталі

Зростання стало можливим завдяки високому попиту на оновлений компактний позашляховик Model Y. Ця модель уже третій рік поспіль залишається найбільш популярною машиною в країні.

За п’ять місяців 2025 року загальні продажі Tesla в Норвегії зросли на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2024-го.

Минулого року повністю електричні авто становили 90% усіх нових продажів у Норвегії. Цьогоріч їхня частка сягнула 92,7%, згідно з даними Норвезької дорожньої федерації. Це наближає країну до мети – повністю відмовитися від продажу бензинових і дизельних машин.

Tesla пропонує безвідсоткове фінансування в Норвегії та ще в кількох країнах. Йдеться про клієнтів, які отримають новий Model Y до кінця червня.

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Контекст

Продажі електромобілів Tesla в країнах ЄС впали на 52,6% у квітні, а за чотири місяці року – на 46,1%. Основною причиною падіння продажів стала політична діяльність Ілона Маска. Його підтримка Дональда Трампа та керівництво Департаментом ефективності уряду (DOGE) викликали суперечливу реакцію, що негативно вплинуло на репутацію брендів компанії.

Водночас Tesla робить ставку на штучний інтелект, автономне водіння та робототехніку. У червні в Остіні планується запуск сервісу роботаксі, а в першій половині року – випуск нових доступніших моделей. Ці плани вселяють надію інвесторам.