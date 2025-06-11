Французький стартап Mistral представив першу європейську модель штучного інтелекту з функцією логічного мислення, йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

За словами розробників, нова модель здатна вирішувати складні завдання, подібно до таких систем, як o3 від OpenAI чи Gemini 2.5 Pro від Google, завдяки технології «ланцюжка міркувань», яка забезпечує покрокове формування логічних відповідей.

Модель доступна у двох варіантах: Mistral Small із відкритим вихідним кодом і потужніша Mistral Medium, орієнтована на корпоративних клієнтів. Mistral Small можна завантажити на платформі Hugging Face, і вона підтримує міркування англійською, французькою, іспанською, арабською та спрощеною китайською мовами.

Контекст

Стартап має амбіції конкурувати з лідерами ШІ-розробок із США та Китаю, позиціонуючи себе як незалежного європейського гравця. Венчурні інвестори оцінили компанію Mistral у $6,2 млрд.

Mistral отримав підтримку президента Франції Еммануеля Макрона та вирізняється відкритим доступом до частини своїх моделей, на відміну від закритих систем OpenAI чи Google.

Тоді як американські компанії зазвичай тримають свої найпотужніші ШІ-моделі під замком, китайські розробники, як-от DeepSeek і Alibaba, надають перевагу відкритості. Mistral прагне поєднати передові технології з європейськими принципами прозорості та доступності.