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Битва за $1 млрд. Росіянин Фрідман та партнери судиться з Україною за націоналізацію Sense Bank. Які шанси у сторін виграти?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Дарія Дзисюк
Дарія Дзисюк
Forbes

6 хв читання

Михайло Фрідман, Альфа-Банк /оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta

Михайло Фрідман не зміг зберегти український Альфа-Банк від націоналізації. І тепер судиться з державою Україна. Ціна питання – $1 млрд. Фото: Олександр Чекменьов, для Forbes Ukraine Фото оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta

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Понад рік тому люксембурзька АВН Holdings S.A. російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена та партнерів подала позов проти України на понад $1 млрд. Влітку компанія Фрідмана пропонувала власникам її бондів судитися з Україною. Причина в обох випадках – націоналізація українського екс-Альфа-Банку. Які гроші на кону?

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Свавільні, необґрунтовані та дискримінаційні – саме так дії української влади охарактеризувала АВН Holdings S.A. Михайла Фрідмана та партнерів. Вона вимагає від України компенсації за націоналізований банк, відсотки, а також повне покриття всіх витрат на суд.

Це один з найбільших позовів приватної компанії проти української держави за всю історію. $1 млрд не межа, адже арбітраж дозволяє подавати додаткові вимоги.

Forbes дізнався, що відбувається у цій судовій суперечці, скільки на процес вже витратили держава Україна та АВН Holdings, а також які «треті гравці» можуть вплинути на це мільярдне протистояння.

Для захисту в суді Мінʼюст України обрав британську компанію Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan, а як національного консультанта залучив одну з найвідоміших українських юрфірм Asters.

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