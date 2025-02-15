Битва за $1 млрд. Росіянин Фрідман та партнери судиться з Україною за націоналізацію Sense Bank. Які шанси у сторін виграти?

Понад рік тому люксембурзька АВН Holdings S.A. російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена та партнерів подала позов проти України на понад $1 млрд. Влітку компанія Фрідмана пропонувала власникам її бондів судитися з Україною. Причина в обох випадках – націоналізація українського екс-Альфа-Банку. Які гроші на кону?

Свавільні, необґрунтовані та дискримінаційні – саме так дії української влади охарактеризувала АВН Holdings S.A. Михайла Фрідмана та партнерів. Вона вимагає від України компенсації за націоналізований банк, відсотки, а також повне покриття всіх витрат на суд.

Це один з найбільших позовів приватної компанії проти української держави за всю історію. $1 млрд не межа, адже арбітраж дозволяє подавати додаткові вимоги.

Forbes дізнався, що відбувається у цій судовій суперечці, скільки на процес вже витратили держава Україна та АВН Holdings, а також які «треті гравці» можуть вплинути на це мільярдне протистояння.

Для захисту в суді Мінʼюст України обрав британську компанію Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan, а як національного консультанта залучив одну з найвідоміших українських юрфірм Asters.