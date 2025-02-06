Фрідман і Авен продали свої частки в Альфа-Банку, намагаючись скасувати санкції ЄС – FT

Підсанкційні російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен продали свої частки в Альфа-Банку та його страховому підрозділі. Так бізнесмени намагаються скасувати санкції ЄС проти них, пише FT .

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Фрідман і Авен продали частки в Альфа-Банку й «Альфа-Страхуванні» давньому партнеру Андрію Косогову в 2024 році, свідчать документи, з якими ознайомилося видання.

Угода оцінює ці дві компанії приблизно у 240 млрд рублів ($2,5 млрд). Бізнесмени разом володіли 45-відсотковою часткою в банку і 42-відсотковою часткою в страховій компанії.

Косогов, який не перебуває під санкціями, став найбільшим акціонером Альфа-Банку і LetterOne – конгломерату, що базується в лондонському Мейфейрі, після того, як викупив частки своїх партнерів, що потрапили під санкції.

Мільярдери сподіваються, що продаж банку і страховика допоможе їм протистояти санкціям ЄС, запровадженим проти них у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, зазначила FT.

Контекст

ЄС запровадив персональні санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року. У рішенні вказані дві підстави – підтримка дій РФ і фінансове сприяння політиці Кремля щодо агресії проти України.

У межах обмежень усі рахунки Фрідмана в європейських банках заморозили. Крім того, він позбувся права вʼїжджати в ЄС і отримувати звідти будь-які активи.

У березні 2024 року санкції проти мільярдера вкотре продовжили, але формулювання підстави змінилося. Фрідмана назвали провідним бізнесменом, який бере участь у секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу уряду РФ.

Фрідман і Авен окремо оскаржують це обґрунтування. Якщо вони виграють, країни – члени ЄС можуть прийняти рішення про скасування санкцій, оскаржити рішення суду або відновити їх під іншим новим обґрунтуванням.