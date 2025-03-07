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АРМА списало 137 млн грн із рахунків підсанкційних російських бізнесменів Фрідмана і Авена

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів списало 137 млн грн із рахунків компаній, повʼязаних із російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом та Петром Авеном, повідомляє пресслужба АРМА 7 березня.

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Ключові факти

  • Спочатку кошти будуть спрямовані на закупівлю військових облігацій, а потім поповнять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, повідомило АРМА.
  • Завдяки затвердженим 7 березня урядом змінам до порядку управління санкційними активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень, АРМА отримало можливість оперативно перераховувати отримані кошти до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Контекст

Раніше АРМА вже списало $18 млн Фрідмана і Авена. Загалом АРМА управляє санкційними грошовими активами, на які накладено арешт у рамках кримінальних проваджень на загальну суму 5,5 млрд грн у гривневому еквіваленті. 

ЄС запровадив персональні санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року. У рішенні вказані дві підстави: підтримка дій РФ і фінансове сприяння політиці Кремля щодо агресії проти України.

У рамках обмежень усі рахунки Фрідмана в європейських банках заморозили. Крім того, його позбавлено права вʼїжджати в ЄС і отримувати звідти будь-які активи. 

У березні 2024 року санкції проти мільярдера вкотре продовжили, але формулювання підстави змінилося. Фрідмана назвали провідним бізнесменом, який бере участь у секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу уряду РФ. Фрідман і Авен окремо оскаржують це обґрунтування. 

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