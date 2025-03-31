Угорщина наполягає на виключенні зі списку антиросійських санкцій Усманова, Мазепіна та Фрідмана

Угорщина виступила за виключення із санкційного списку ЄС низки російських бізнесменів. Зокрема, йдеться про Алішера Усманова, Дмитра Мазепіна та Михайла Фрідмана. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю РІА Новости .

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«Ми ініціювали виключення зі списку девʼяти осіб. Ми вважаємо, що ці люди не повинні бути в списку з юридичної точки зору», – заявив Сійярто.

За його словами, вдалося домогтися виключення зі списку трьох осіб, включно з міністром спорту РФ Михайлом Дегтярьовим. Сіярто оточнив, що Дмитра Мазепіна не було виключено зі списку, а його сина Микиту Мазепіна було виключено раніше на підставі судового рішення.

Контекст

Угорщина неодноразово використовувала загрозу блокування санкцій як важіль тиску на Брюссель, домагаючись для себе різних поступок.

13 березня FT повідомила, що Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти близько 2000 росіян, якщо зі списку не виключать бізнесмена Михайла Фрідмана.

Пізніше стало відомо, що на вимогу Угорщини зі списків санкцій виключили екскерівника компанії «Єврохім» Володимира Рашевського, сестру олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена В’ячеслава Моше Кантора і міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.