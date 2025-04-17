Гарварду загрожує втрата права на прийом іноземних студентів

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем погрожує позбавити Гарвардський університет можливості зараховувати іноземних студентів, якщо він не передасть записи про «незаконну і насильницьку діяльність» іноземних студентів, повідомила пресслужба відомства.

Деталі

Ноем написала в Гарвард різкого листа з вимогою надати детальні записи до 30 квітня 2025 року, «інакше їм загрожує негайна втрата сертифікації за програмою студентів та учасників програм обміну (SEVP)».

за програмою студентів та учасників програм обміну (SEVP)». Міністерство також скасувало два гранти для університету на загальну суму $2,7 млн.

У відповідь Гарвард заявив, що «не поступиться своєю незалежністю» і буде дотримуватись закону, очікуючи того ж від уряду, передає CNN. Будь-які дії проти членів його спільноти мають базуватись на доказах і відповідати законним процедурам, зазначив університет.

У листі уряд звинувачує університет у створенні «ворожого середовища для єврейських студентів» та вимагає дані про студентів, які були залучені до протестів, погроз, чи заважали навчальному процесу, пише студентське видання The Harvard Crimson.

Іноземні студенти становлять понад чверть усіх студентів Гарварду – 6793 особи або 27,2% у 2024–2025 навчальному році.

Контекст

Адміністрація Дональда Трампа через масові студентські протести на підтримку палестинців, одним із центрів яких став Гарвард, пригрозила позбавити університет фінансування на загальну суму майже $9 млрд.

Наразі заблоковано $2,2 млрд фінансування. Офіційна причина – відмова внести зміни до політики університету, зокрема скасувати програми з розмаїття та інклюзії, заборонити маски на протестах і запровадити суто меритократичний підхід до набору студентів і найму викладачів.

За словами чиновників, ці вимоги спрямовані на боротьбу з антисемітизмом у відповідь на хвилю протестів після війни між Ізраїлем та ХАМАС у Газі.

Уряд почав скасовувати візи сотням студентів і науковців у США – від високопрофільних справ до випадків зі старими дрібними правопорушеннями.