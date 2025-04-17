Гарварду загрожує втрата права на прийом іноземних студентів

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем погрожує позбавити Гарвардський університет можливості зараховувати іноземних студентів, якщо він не передасть записи про «незаконну і насильницьку діяльність» іноземних студентів, повідомила пресслужба відомства.
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Деталі
- Ноем написала в Гарвард різкого листа з вимогою надати детальні записи до 30 квітня 2025 року, «інакше їм загрожує негайна втрата сертифікації за програмою студентів та учасників програм обміну (SEVP)».
- Міністерство також скасувало два гранти для університету на загальну суму $2,7 млн.
- У відповідь Гарвард заявив, що «не поступиться своєю незалежністю» і буде дотримуватись закону, очікуючи того ж від уряду, передає CNN. Будь-які дії проти членів його спільноти мають базуватись на доказах і відповідати законним процедурам, зазначив університет.
- У листі уряд звинувачує університет у створенні «ворожого середовища для єврейських студентів» та вимагає дані про студентів, які були залучені до протестів, погроз, чи заважали навчальному процесу, пише студентське видання The Harvard Crimson.
- Іноземні студенти становлять понад чверть усіх студентів Гарварду – 6793 особи або 27,2% у 2024–2025 навчальному році.
Контекст
Адміністрація Дональда Трампа через масові студентські протести на підтримку палестинців, одним із центрів яких став Гарвард, пригрозила позбавити університет фінансування на загальну суму майже $9 млрд.
Наразі заблоковано $2,2 млрд фінансування. Офіційна причина – відмова внести зміни до політики університету, зокрема скасувати програми з розмаїття та інклюзії, заборонити маски на протестах і запровадити суто меритократичний підхід до набору студентів і найму викладачів.
За словами чиновників, ці вимоги спрямовані на боротьбу з антисемітизмом у відповідь на хвилю протестів після війни між Ізраїлем та ХАМАС у Газі.
Уряд почав скасовувати візи сотням студентів і науковців у США – від високопрофільних справ до випадків зі старими дрібними правопорушеннями.
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