Суд у США заблокував закриття «Радіо Свобода»

Суд 25 березня постановив тимчасово не ліквідовувати мовника «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» (RFE/RL). Суддя визнав, що рішення Агентства США з глобальних медіа (USAGM) про припинення фінансування, ухвалене після указу Трампа, ймовірно, є незаконним. Розгляд справи ще триває. Про це пишуть CNN та ABC News .

Деталі

Суд заблокував рішення очільниці USAGM Лейк, яка керує агентством. Суддя заявив, що керівництво USAGM не може закрити RFE/RL «одним необґрунтованим реченням», навіть за наказом президента, адже такі дії адміністрації Трампа не мають фактичного чи правового обґрунтування і, ймовірно, порушують закон.

не може закрити RFE/RL «одним необґрунтованим реченням», навіть за наказом президента, адже такі дії адміністрації Трампа не мають фактичного чи правового обґрунтування і, ймовірно, порушують закон. Президент RFE/RL Стівен Капус привітав «продумане рішення судді Ламберта», яке не дозволило USAGM ігнорувати позицію Конгресу.

Це рішення суду може свідчити про майбутню перемогу RFE/RL у основній справі, пише CNN.

Контекст

15 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств, зокрема Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке курує «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». Це призвело до зупинки роботи медіаорганізацій. Гендиректор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав розірвання грантової угоди «щедрим подарунком противникам США».

У відповідь сім країн ЄС підтримали пропозицію Чехії про фінансування «Радіо Свобода» Євросоюзом. Серед прихильників – Німеччина, країни Скандинавії та Балтії. Вони вважають, що ЄС мусить зберегти «ключове джерело інформації» там, де демократія перебуває під тиском чи придушується.

На 2025 фінансовий рік USAGM запросило $950 млн на підтримку своїх ініціатив, зокрема «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода», «Голос Америки», Radio Free Asia, Radio Marti (Куба), Middle East Broadcasting Networks (MBN) та Open Technology Fund.