Гаубиці RCH 155, машини піхоти Marder і БПЛА. Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні

Німеччина оголосила про новий великий пакет військової допомоги для України, до якого входять удосконалені боєприпаси та сучасні бойові технології. Окрім ударних безпілотників, пакет включає гаубиці, запаси для танків Leopard та інші стратегічні поставки. Про це повідомила пресслужба Міноборони Німеччини 14 січня.

Деталі

До пакету допомоги входять:

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20 транспортних засобів MRAP із протимінним захистом;

боєкомплект для танків Leopard 1;

14 000 снарядів калібру 155 мм та 19 тисяч патронів калібру 122 мм;

600 ударних дронів HF-1, 50 БпЛА Vector із запчастинами, 43 безпілотники-розвідники Songbird і 46 RQ-35 Heidrun;

495 штурмових гвинтівок HK 416;

11 000 мінометних боєприпасів 120 мм.

Німеччина планує також передати 18 самохідних гаубиць RCH 155, з яких першу вже доставили цього місяця, а також 5 БМП Marder та 9 бойових машин піхоти Boxer.

Контекст

Німеччина посідає друге місце після США за обсягом військової допомоги Україні. У лютому 2024 року Україна та Німеччина уклали важливу угоду про безпеку, що гарантує тривалу підтримку. Згідно з угодою, в 2024 році Німеччина надасть Україні понад €7 млрд, що значно підсилить оборонні спроможності країни. Підтримка буде продовжуватися протягом усього терміну дії угоди.

23 грудня 2024 року Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли системи IRIS-T, пускові установки Patriot, дрони та інше важливе обладнання.

14 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.