Німеччина надасть Україні ракети IRIS-T на €60 млн із запасів Бундесверу

Німеччина вирішила передати Україні 60 додаткових ракет для системи ППО IRIS-T на суму близько €60 млн із запасів Бундесверу. Про це повідомляє Deutscher BundeswehrVerband 15 січня.

Деталі

Це рішення стало результатом переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

За словами Пісторіуса, постачання ракет відбудеться в короткостроковій перспективі, без уточнення подальшого фінансування, через нагальну потребу України в оборонній підтримці.

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Контекст

Німеччина посідає друге місце після США за обсягом військової допомоги Україні.

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співпрацю в сфері безпеки, яка забезпечує довгострокову підтримку. Згідно з угодою, в 2024 році Німеччина виділить понад €7 млрд на військову допомогу Україні, що значно зміцнить українську армію. ФРН продовжуватиме надавати підтримку протягом всього строку дії угоди.

23 грудня 2024 року Німеччина відправила Україні новий пакет військової допомоги, до якого входять системи IRIS-T, пускові установки Patriot, дрони та інше обладнання.

14 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.