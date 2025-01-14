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Спільні підприємства і гаубиці для ЗСУ. Зеленський зустрівся із міністром оборони Німеччини Пісторіусом

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Уряд Німеччини замовив для України 54 нові колісні гаубиці RCH 155, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком зустрічі з президентом України 14 січня у Києві, пише «Інтерфакс-Україна». Володимиром Зеленським нагадав, що внесок Німеччини в допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення становить 16%.

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Ключові факти

  • «155 гаубиця , яку ми представили вчора в Касселі, справді є шедевром інженерної науки. І ми вже замовили 54 для України. І я сподіваюся, що вони прибудуть якнайшвидше, тому що це справді дуже ефективна і дуже мобільна зброя, яка, ймовірно, дуже допоможе вам у вашій боротьбі, яка ще не закінчена», – сказав Пісторіус.
  • Міністр повідомив про роботу в рамках «Групи пʼяти» (EU Big Five – Німеччина, Польща, Франція, Італія, Іспанія) над покращенням можливостей спільних підприємств в Україні.
  • «До березня, до наступної зустрічі в Парижі, ми працюємо над тим, як покращити можливості спільних підприємств в Україні, як розширити співпрацю між європейськими країнами, які працюють разом із Україною, вчитися на прикладах найкращої практики один в одного в невеликих робочих групах, щоб визначити, що робити далі, коли йдеться про підтримку України в тому, що їй потрібно», – сказав Пісторіус.
Getty Images

Зеленський зустрівся із Пісторіусом у Києві Фото Getty Images

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що внесок Німеччини в допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення становить 16% із усієї допомоги, яку отримала країна.
  •  «16% – це дуже серйозні цифри, ми особливо вдячні за те, що в складні моменти захисту неба, блекаутів, Німеччина, напевно, зробила один із найбільших захистів українського неба, будівництво новітньої української системи протиповітряної оборони», — сказав Зеленський, подякувавши Німеччині за системи ППО «Петріот», Iris та інші.
  • Зеленський наголосив на необхідності розширення виробництва «Гепардів» (Gepard). «Це так важливо, і вони дуже сильно захищають нашу критичну інфраструктуру, включно з енергетичною мережею», – зазначив глава держави.
  • Водночас, за словами Зеленського, понад 100 бригад наразі перебувають на полі бою, і кожна з них потребує доукомплектування технікою, таким чином він відповів на заклики про зниження мобілізаційного віку.
  • «Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо… Знаєте, я не говоритиму дуже чітку цифру, тому що це небезпечно, але в нас понад сто бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки», – сказав Зеленський.
  • Президент зазначив, що у більшої кількості бригад «постійно щось виходить у ремонт», і тому постійно є якась неукомплектованість технікою. «І тому, коли ми говоримо про збільшення кількості наших людей (в армії), ми маємо розуміти, що, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми маємо укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Усі ці запити є в наших партнерів», – наголосив він.

Контекст

Німеччина посідає друге після США місце за обсягом військової допомоги, що надається Україні. 

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Так, в угоді зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад €7 млрд, що значно посилить українську армію. ФРН продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії документа.

23 грудня 2024-го Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого входять системи IRIS-T, пускові установки Patriot, дрони та інше.

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