Газ, вугілля, нафта і Google. Китай відповів на мита Трампа

Китай запровадить тарифи на низку американських товарів і розпочав антимонопольне розслідування проти компанії Google у відповідь на запровадження президентом США Дональдом Трампом додаткових 10-відсоткових тарифів на її експорт. Про це 4 лютого пише FT.
Деталі
- Китай заявив, що тарифи в розмірі 10-15% на американський скраплений природний газ, вугілля, сиру нафту та сільськогосподарську техніку набудуть чинності 10 лютого. Серед заходів – тарифи на експорт деяких автомобілів зі США і додатковий експортний контроль за рідкісними металами.
- Очікується, що найближчими днями Трамп поговорить з китайським лідером Сі Цзіньпіном, що дає надію на те, що торгової війни вдасться уникнути, зазначило видання.
- Водночас регулятор Китаю оголосив про розслідування проти Google через підозру в порушенні антимонопольного законодавства. Пошуковик заблокований у Китаї разом з більшістю бізнесів материнської Alphabet, але американська група отримує прибуток від реклами китайських компаній за кордоном. Китайські виробники телефонів також широко використовують її операційну систему Android.
- Тим часом Мінторг Китаю заявило, що вводить експортний контроль на вольфрам і «25 рідкісних металів і технологій, таких як паратунгідрат амонію», починаючи з 4 лютого. PVH Group, американський виробник одягу (бренди Calvin Klein і Tommy Hilfiger) внесений до чорного списку національної безпеки Китаю.
- Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 3,3% 4 лютого, але після оголошення заходів у відповідь з боку Китаю скоректувався до 2,3%. Юань ослаб на 0,1% до 7,32 юаня за долар. Ціни на нафту марки Brent впали на 0,7% до $75,4 за барель. WTI подешевшала на 1,8% до $71,9 за барель. Фʼючерси на природний газ впали на 2,3% до $11,2 за тисячу кіловат-годин.
Контекст
Пекін пішов на такий крок після того, як 4 лютого набули чинності нові американські мита. Це дало початок другому раунду торгової війни, яка розпочалася під час першого президентського терміну Трампа.
У суботу, 1 лютого, Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Канади та Мексики, а також 10% мита на імпорт із Китаю. Вже в понеділок, 3 лютого, після перемовин із президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум, він поставив мексиканські тарифи на місячну паузу. Американські бізнесмени та економісти критикують нові податки: це підвищить ціни в США і постраждають американці. Більше про це читайте в огляді Forbes Ukraine.
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