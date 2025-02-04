Газ, вугілля, нафта і Google. Китай відповів на мита Трампа

Китай запровадить тарифи на низку американських товарів і розпочав антимонопольне розслідування проти компанії Google у відповідь на запровадження президентом США Дональдом Трампом додаткових 10-відсоткових тарифів на її експорт. Про це 4 лютого пише FT.

Деталі

Китай заявив, що тарифи в розмірі 10-15% на американський скраплений природний газ, вугілля, сиру нафту та сільськогосподарську техніку набудуть чинності 10 лютого. Серед заходів – тарифи на експорт деяких автомобілів зі США і додатковий експортний контроль за рідкісними металами.

Очікується, що найближчими днями Трамп поговорить з китайським лідером Сі Цзіньпіном, що дає надію на те, що торгової війни вдасться уникнути, зазначило видання.

Водночас регулятор Китаю оголосив про розслідування проти Google через підозру в порушенні антимонопольного законодавства. Пошуковик заблокований у Китаї разом з більшістю бізнесів материнської Alphabet, але американська група отримує прибуток від реклами китайських компаній за кордоном. Китайські виробники телефонів також широко використовують її операційну систему Android.

Тим часом Мінторг Китаю заявило, що вводить експортний контроль на вольфрам і «25 рідкісних металів і технологій, таких як паратунгідрат амонію», починаючи з 4 лютого. PVH Group, американський виробник одягу (бренди Calvin Klein і Tommy Hilfiger) внесений до чорного списку національної безпеки Китаю.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 3,3% 4 лютого, але після оголошення заходів у відповідь з боку Китаю скоректувався до 2,3%. Юань ослаб на 0,1% до 7,32 юаня за долар. Ціни на нафту марки Brent впали на 0,7% до $75,4 за барель. WTI подешевшала на 1,8% до $71,9 за барель. Фʼючерси на природний газ впали на 2,3% до $11,2 за тисячу кіловат-годин.

Контекст

Пекін пішов на такий крок після того, як 4 лютого набули чинності нові американські мита. Це дало початок другому раунду торгової війни, яка розпочалася під час першого президентського терміну Трампа.

У суботу, 1 лютого, Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Канади та Мексики, а також 10% мита на імпорт із Китаю. Вже в понеділок, 3 лютого, після перемовин із президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум, він поставив мексиканські тарифи на місячну паузу. Американські бізнесмени та економісти критикують нові податки: це підвищить ціни в США і постраждають американці. Більше про це читайте в огляді Forbes Ukraine.