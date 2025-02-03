Тарифна війна Трампа: день другий. Чим Канада і Китай відповіли на мита США і до чого готується ЄС? Розбір Forbes US, WP та Reuters

У суботу Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Канади та Мексики, а також 10% мита на імпорт із Китаю. Вже в понеділок, після перемовин із президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум, він поставив мексиканські тарифи на місячну паузу. Американські бізнесмени та економісти критикують нові податки: це підвищить ціни в США і постраждають американці. Forbes USA , The Washington Post та Reuters зібрали найбільше інформації про тарифи, реакції країн та вплив на світову економіку

«Виробляйте продукцію в США – і жодних мит!» – написав Трамп у Truth Social. – Ми країна, якою нарешті керує здоровий глузд, і результати будуть вражаючі!!!». Тарифне розпорядження президента США набуде чинності у вівторок і стосуватиметься всіх товарів, крім тих, що вже перебували в транзиті до моменту запровадження мита.

Трамп також додав, що Канада, Мексика та Китай мають платити тарифи, оскільки «усі три країни погано поводилися з нами»: Китай – через виробництво фентанілу, Мексика – через слабкий кордон, а Канада – через «несправедливий» торговельний баланс.