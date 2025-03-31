«Газпром» збільшить постачання газу до Словаччини в обхід України з квітня

Словаччина та Угорщина домагалися поновлення транзиту через Україну, при цьому Словаччина пригрозила накласти вето на допомогу ЄС Києву, якщо він не змінить своєї позиції.

Ключові факти

На початку лютого «Газпром» знову почав постачати газ до Словаччини, використовуючи обсяги, від яких відмовилася Угорщина трубопроводом «Турецький потік», повідомила SPP минулого місяця.

31 березня Ференц заявив, що поставки у кілька разів перевищать обсяги поставок за останні два місяці, а не просто подвоїться, як передбачалося раніше, за рахунок використання потужностей «Турецького потоку», що звільнилися,

«У нас не буде проблем з постачанням, у нас не буде проблем зі зберіганням», — заявив торговий директор SPP Міхал Лалік.

Словаччина покладалася на постачання з Угорщини, яка переважно отримує російський газ «Турецьким потоком» після того, як транзит через Україну було зупинено наприкінці 2024 року через відмову продовжувати угоду з РФ.

Контекст

Контракт між Україною і РФ на транзит газу закінчився 1 січня 2025 року. Росія поставляє до Європи близько 15 млрд кубометрів газу на рік, зокрема до Словаччини та Австрії, де залишається основним постачальником.

Україна пропонувала Словаччині компенсацію за можливі втрати від зупинки транзиту російського газу та допомогу з пошуком альтернативних поставок із ЄС, але премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився, заявляв президент Володимир Зеленський. Президент України вважає, що у Фіцо є тіньові домовленості з очільником Кремля Путіним і словацький премʼєр «бореться за гроші», переслідуючи особисті інтереси.

На початку лютого державна газова компанія Словаччини SPP заявила про плани створити дочірнє підприємство в Україні та отримати ліцензію на транспортування газу, щоб забезпечити власний транзит російського газу.