ЄС розглядає новий план, який допоможе Словаччині відновити транзит газу через Україну – Politico

Європейський Союз розглядає новий план, який дозволить використати підземні газові сховища України для вирішення конфлікту між Києвом і Братиславою, пише Politico з посиланням на два джерела, знайомі з переговорами.

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Єврокомісія розробляє план, який може повернути потоки газу до Словаччини, повідомили два чиновники ЄС. Ідея полягає в тому, щоб уникнути закупівель газу в Росії, що суперечить плану REPowerEU . Натомість Україна збільшить імпорт газу з Греції та Туреччини і зберігатиме до 10 млрд кубометрів у своїх сховищах.

. Натомість Україна збільшить імпорт газу з Греції та Туреччини і зберігатиме до 10 млрд кубометрів у своїх сховищах. Цей газ потім транспортуватимуть через словацькі трубопроводи до таких країн, як Угорщина, особливо взимку, коли запаси зменшуються.

За словами співрозмовника видання, це знову зробить Словаччину транзитною країною, водночас відповідаючи ключовій вимозі ЄС – не порушувати цілі REPowerEU.

Проте є сумніви щодо реалізації цього плану. Експертка з газового ринку Аура Сабадус із компанії ICIS вважає ідею хорошою, але зазначає, що Трансбалканський трубопровід, який проходить через Туреччину, Болгарію, Румунію та Україну, зараз може транспортувати лише 2,5 мільярда кубометрів газу на рік – значно менше від заявлених 10 млрд. Причина – обмежена пропускна спроможність у Румунії та Болгарії, а також високі тарифи румунської компанії Transgaz, які відлякують покупців.

До того ж Словаччина, Угорщина та інші сусіди України вже мають достатньо власних сховищ, тож користь від українських потужностей під питанням, вважає Сергій Макогон, ексголова оператора ГТС України. «Комерційно це не має сенсу», – каже він.

Газові трейдери також скептичні: попит на газ з України є, але витрати на його транспортування до Словаччини надто високі, а без субсидій ЄС проєкт нежиттєздатний.

Контекст

Питання транзиту газу стало гострим для ЄС після того, як лідери країн на початку березня доручили Єврокомісії знайти «робочі рішення» для врегулювання суперечки. Це було частиною зусиль, щоб переконати Фіцо підтримати витрати на оборону. Україна має найбільші в Європі підземні газові сховища, здатні вмістити чверть поточних запасів ЄС, і Брюссель давно говорить про їхній потенціал.

Альтернативний план Словаччини – імпорт газу з Азербайджану – виявився проблемним. Експерти попереджають, що Баку може залежати від російського газу, щоб задовольнити потреби ЄС, через обмежені власні ресурси. Деякі країни, зокрема Фінляндія, підтримують ідею з українськими сховищами, адже вона зменшує залежність від Росії. Проте логістичні перепони та комерційна невигідність можуть поставити хрест на цьому амбітному плані.

Контракт між Україною і РФ на транзит газу закінчився 1 січня 2025 року. Росія поставляє до Європи близько 15 млрд кубометрів газу на рік, зокрема до Словаччини та Австрії, де залишається основним постачальником.

Україна пропонувала Словаччині компенсацію за можливі втрати від зупинки транзиту російського газу та допомогу з пошуком альтернативних поставок із ЄС, але Фіцо відмовився, заявляв Зеленський. Президент України вважає, що у Фіцо є тіньові домовленості з очільником Кремля Путіним і словацький премʼєр «бореться за гроші», переслідуючи особисті інтереси.

На початку лютого державна газова компанія Словаччини SPP заявила про плани створити дочірнє підприємство в Україні та отримати ліцензію на транспортування газу, щоб забезпечити власний транзит російського газу.