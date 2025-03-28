В Росії обвалився видобуток газу після припинення транзиту через Україну

У Росії прискорюється падіння видобутку газу на тлі припинення поставок до Європи транзитом через Україну. За підсумками лютого обсяг видобутку знизився на 11,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склавши 57,2 млрд кубометрів, пише «Комерсант» із посиланням на джерела в Міненерго РФ.

Деталі

У січні падіння було менш помітним – 3%, однак за два місяці загальний показник скоротився на 7,3% (до 131 млрд кубів).

Найбільших втрат зазнав «Газпром», видобуток якого у лютому впав на 13,2% (до 38,2 млрд кубометрів), а за два місяці – на 8% (до 81,5 млрд кубів).

Новатек втратив 1,5% у лютому (6,4 млрд кубів) і 1,4% за два місяці (13,6 млрд кубів); Лукойл – «мінус» 13,3% у лютому (1,3 млрд кубів) і 9,7% за два місяці (2,8 млрд кубометрів); Роснєфть – «мінус» 14% у лютому (5,5 млрд кубів) і 12% за два місяці (11,6 млрд кубів); Газпром нєфть – «мінус» 8,3% у лютому (2,2 млрд кубів) і 5% за два місяці (4,8 млрд кубів).

Контекст

До кінця 2023 року Росія постачала до Європи близько 15 млрд кубометрів газу на рік через Україну. З 1 січня 2024 року Україна не стала продовжувати контракт і транзит повністю припинився. Тепер єдиним трубопровідним маршрутом для російського газу залишається «Турецький потік» потужністю менше 16 млрд кубометрів на рік.

На скорочення видобутку, зокрема, вплинули аномально тепла зима та падіння попиту у енергоємних галузях промисловості, таких як металургія, виробництво будматеріалів та хімічна промисловість. Експорт до Казахстану та Узбекистану також зменшився через теплу погоду.

За прогнозами аналітиків, якщо не відбудеться значних змін в експорті чи погодних умовах, тенденція до зниження видобутку збережеться. При цьому у 2025 році загальний обсяг видобутку газу в Росії може залишитися на рівні 2024 року за рахунок збільшення експорту до Китаю та зростання поставок СПГ.

Перспективи відновлення поставок газу до Європи через «Північні потоки», «Ямал-Європа» або український транзит залишаються туманними. Більше того, ЄС планує повністю відмовитися від російських енергоресурсів до 2027 року, що ще більше погіршує експортні можливості Росії.