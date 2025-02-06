Словацька SPP створює дочірнє підприємство в Україні для транспортування російського газу

Державна газова компанія Словаччини SPP планує заснувати дочірнє підприємство в Україні та отримати ліцензію на транспортування газу, щоб забезпечити власний транзит російського газу. Це дозволить компанії самостійно здійснювати транзит російського газу, повідомив керівник SPP Войтех Ференц 6 лютого в інтервʼю виданню Dennik N.

Деталі

З 1 лютого Словаччина почала отримувати російський газ через трубопровід «Турецький потік», що проходить територією Туреччини. Перехід на новий маршрут зумовлений припиненням Україною транзиту газу в Словаччину з 1 січня через закінчення терміну дії угоди з Росією.

Незважаючи на зміну маршруту, постачання газу здійснюється в межах чинного контракту між SPP та Газпром Експортом, який діятиме до 2034 року. Ференц зазначив, що словацька компанія не планує розривати угоду.

Обсяги постачання газу керівник SPP не уточнив, але заявив, що з квітня вони подвояться.

Контекст

Контракт між Україною та росією на транзит газу завершився 1 січня 2025 року, і Київ підтвердив своє рішення не продовжувати угоду. Росія щороку постачала близько 15 млрд кубометрів газу до Європи, зокрема до Словаччини та Австрії, залишаючись ключовим постачальником для цих країн.

Україна запропонувала Словаччині компенсацію можливих втрат і допомогу у налагодженні альтернативних постачань із ЄС. Однак премʼєр-міністр Роберт Фіцо відмовився, що, за словами Володимира Зеленського, може свідчити про «тіньові домовленості» з Кремлем. Український президент наголосив, що Фіцо переслідує власні фінансові інтереси.

29 грудня 2024 року Фіцо направив скарги на Зеленського до голови Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн через відмову України продовжити транзит газу. Він заявив про можливість припинити постачання електроенергії в Україну чи вжити інших заходів у відповідь.

2 січня словацький премʼєр погрожував обмежити допомогу українським біженцям через ситуацію з транзитом газу.

10 січня Фіцо повідомив, що Володимир Путін пообіцяв забезпечити альтернативні маршрути постачання газу в Словаччину після припинення транзиту через Україну.