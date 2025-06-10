Внаслідок російської атаки повністю знищено головний склад і сервісний центр української кавової компанії Gemini. Про це повідомила пресслужба компанії 10 червня.

Деталі

Внаслідок атаки згоріли складські приміщення. Крім того, знищено першу партію стаканчиків «Тактикава», виготовлених спеціально для спільного збору коштів із благодійним фондом «Повернись живим» на програму «Вишкіл капітанів».

Постраждалих немає, але в компанії зазначають, що можливі тимчасові затримки з відвантаженням продукції та наданням сервісних послуг.

Контекст

Компанію Gemini заснували в 1996 році, нині вона є лідером в Україні з виробництва натуральної свіжообсмаженої кави та чаю. Її продукція представлена в більш ніж 7000 торговельних точок по всій країні.

Як повідомлялося, в ніч на 10 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак від початку повномасштабного вторгнення Росії. У семи районах міста зафіксовано численні руйнування, спалахнули пожежі, постраждали четверо людей.

Цієї ж ночі російські війська здійснили масовану атаку на Одесу, застосувавши дрони-камікадзе.

За інформацією Повітряних сил, Росія випустила по Україні 315 «Шахедів» і дронів-імітаторів, дві балістичні ракети KN-23 та п’ять крилатих ракет «Іскандер-К». Сили ППО знищили всі ракети і 220 дронів, ще 64 безпілотники втратили локацію.