Внаслідок російської атаки повністю знищено головний склад і сервісний центр української кавової компанії Gemini. Про це повідомила пресслужба компанії 10 червня.
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Деталі
- Внаслідок атаки згоріли складські приміщення. Крім того, знищено першу партію стаканчиків «Тактикава», виготовлених спеціально для спільного збору коштів із благодійним фондом «Повернись живим» на програму «Вишкіл капітанів».
- Постраждалих немає, але в компанії зазначають, що можливі тимчасові затримки з відвантаженням продукції та наданням сервісних послуг.
Контекст
Компанію Gemini заснували в 1996 році, нині вона є лідером в Україні з виробництва натуральної свіжообсмаженої кави та чаю. Її продукція представлена в більш ніж 7000 торговельних точок по всій країні.
Як повідомлялося, в ніч на 10 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак від початку повномасштабного вторгнення Росії. У семи районах міста зафіксовано численні руйнування, спалахнули пожежі, постраждали четверо людей.
Цієї ж ночі російські війська здійснили масовану атаку на Одесу, застосувавши дрони-камікадзе.
За інформацією Повітряних сил, Росія випустила по Україні 315 «Шахедів» і дронів-імітаторів, дві балістичні ракети KN-23 та п’ять крилатих ракет «Іскандер-К». Сили ППО знищили всі ракети і 220 дронів, ще 64 безпілотники втратили локацію.
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