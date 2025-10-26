Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Росія зруйнувала виробництво найбільшого виробника дріп-кави в Україні

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У ніч на 25 жовтня російський удар по Києву знищив виробничі потужності кавового бренду Idealist Coffee. Про це повідомила компанія у соцмережах.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • «Балістична атака російських терористів цієї ночі спричинила нові руйнування наших виробничих потужностей. […] На жаль, у наших сусідів є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.
Росія зруйнувала виробництво найбільшого виробника дріп-кави в Україні /Фото 1

Наслідки обстрілу Фото: соцмережі компанії

Росія зруйнувала виробництво найбільшого виробника дріп-кави в Україні /Фото 2

Наслідки обстрілу Фото: соцмережі компанії

Попередній слайд
Наступний слайд
  • Компанія зазначила, що наразі масштаб збитків і терміни відновлення виробництва невідомі. 
Росія зруйнувала виробництво найбільшого виробника дріп-кави в Україні /Фото 3

Наслідки обстрілу Фото: соцмережі компанії

Росія зруйнувала виробництво найбільшого виробника дріп-кави в Україні /Фото 4

Наслідки обстрілу Фото: соцмережі компанії

Попередній слайд
Наступний слайд
  • «Заздалегідь просимо вибачення у наших клієнтів і партнерів за можливі затримки та вимушену непунктуальність», – додали в Idealist Coffee.
Росія зруйнувала виробництво найбільшого виробника дріп-кави в Україні /Фото 5

Наслідки обстрілу Фото: соцмережі компанії

Росія зруйнувала виробництво найбільшого виробника дріп-кави в Україні /Фото 6

Наслідки обстрілу Фото: соцмережі компанії

Попередній слайд
Наступний слайд

Контекст 

Раніше, 28 серпня, виробництво з обсмажування кави Idealist Coffee & Co вже зазнавало російського удару, але тоді роботу вдалося оперативно відновити.

Idealist Coffee & Co, за інформацією з їхнього сайту, є найбільшим виробником дріп-кави в Україні. Компанію заснував у 2019 році Сергій Корецький, нинішній голова правління НАК «Нафтогаз України». Під його керівництвом мережею АЗС WOG (2013–2018 роки) було запущено WOG CAFE у потягах Інтерсіті. «Укрзалізниця» змінила оператора харчування лише у червні 2024 року.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні