У ніч на 25 жовтня російський удар по Києву знищив виробничі потужності кавового бренду Idealist Coffee. Про це повідомила компанія у соцмережах.
Деталі
- «Балістична атака російських терористів цієї ночі спричинила нові руйнування наших виробничих потужностей. […] На жаль, у наших сусідів є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.
- Компанія зазначила, що наразі масштаб збитків і терміни відновлення виробництва невідомі.
- «Заздалегідь просимо вибачення у наших клієнтів і партнерів за можливі затримки та вимушену непунктуальність», – додали в Idealist Coffee.
Контекст
Раніше, 28 серпня, виробництво з обсмажування кави Idealist Coffee & Co вже зазнавало російського удару, але тоді роботу вдалося оперативно відновити.
Idealist Coffee & Co, за інформацією з їхнього сайту, є найбільшим виробником дріп-кави в Україні. Компанію заснував у 2019 році Сергій Корецький, нинішній голова правління НАК «Нафтогаз України». Під його керівництвом мережею АЗС WOG (2013–2018 роки) було запущено WOG CAFE у потягах Інтерсіті. «Укрзалізниця» змінила оператора харчування лише у червні 2024 року.
