Голова найбільшої у світі інвесткомпанії BlackRock Ларрі Фінк підтримав ідею створення інвестиційних рахунків для дітей з моменту народження – так званих «MAGA-рахунків», запропонованих республіканцями. Це несподіваний крок для давнього прихильника Демократичної партії, який виступає за реформу пенсійної системи США, пише Semafor .

Деталі

Йдеться про створення звільнених від податків рахунків на $1000 для кожного новонародженого з номером соціального страхування. Ініціатива вже отримала умовну назву MAGA accounts – на честь гасла Дональда Трампа Make America Great Again (MAGA).

Фінк назвав ідею «потужною інвестицією у майбутнє країни». За його словами, власність створює зв’язок, і така ініціатива може підвищити фінансову грамотність і добробут громадян у довгостроковій перспективі.

BlackRock спільно з Bipartisan Policy Center опублікували звіт з рекомендаціями для уряду та бізнесу щодо вирішення кризи пенсійних накопичень у США.

Контекст

Ларрі Фінк вже давно наголошує на недостатності пенсійних заощаджень американців. За оцінками аналітиків, значна частина громадян у майбутньому стикнеться з нестачею коштів після виходу на пенсію.

Пропозиція «MAGA-рахунків» передбачає довгострокову фінансову підтримку з самого народження, яка може капіталізуватися протягом десятиліть. Подібні ідеї вже застосовуються в деяких країнах, зокрема, у Великій Британії чи Сінгапурі, але для США це була б перша масштабна програма такого типу.

Підтримка від Фінка – важливий сигнал, враховуючи його вплив на фінансову політику та близькість до еліт у Вашингтоні. І хоча його заява не є політичною, підтримка республіканської ініціативи може стати символом переосмислення партійної динаміки в питанні економічного майбутнього США.