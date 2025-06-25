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Голова BlackRock несподівано підтримав ідею республіканців про «MAGA-рахунки» для новонароджених

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Давній прихильник демократів Ларрі Фінк підтримав ідею республіканців /Getty Images

Давній прихильник демократів Ларрі Фінк підтримав ідею республіканців Фото Getty Images

Голова найбільшої у світі інвесткомпанії BlackRock Ларрі Фінк підтримав ідею створення інвестиційних рахунків для дітей з моменту народження – так званих «MAGA-рахунків», запропонованих республіканцями. Це несподіваний крок для давнього прихильника Демократичної партії, який виступає за реформу пенсійної системи США, пише Semafor.

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Деталі

  • Йдеться про створення звільнених від податків рахунків на $1000 для кожного новонародженого з номером соціального страхування. Ініціатива вже отримала умовну назву MAGA accounts – на честь гасла Дональда Трампа Make America Great Again (MAGA).
  • Фінк назвав ідею «потужною інвестицією у майбутнє країни». За його словами, власність створює зв’язок, і така ініціатива може підвищити фінансову грамотність і добробут громадян у довгостроковій перспективі.
  • BlackRock спільно з Bipartisan Policy Center опублікували звіт з рекомендаціями для уряду та бізнесу щодо вирішення кризи пенсійних накопичень у США.

Контекст

Ларрі Фінк вже давно наголошує на недостатності пенсійних заощаджень американців. За оцінками аналітиків, значна частина громадян у майбутньому стикнеться з нестачею коштів після виходу на пенсію.

Пропозиція «MAGA-рахунків» передбачає довгострокову фінансову підтримку з самого народження, яка може капіталізуватися протягом десятиліть. Подібні ідеї вже застосовуються в деяких країнах, зокрема, у Великій Британії чи Сінгапурі, але для США це була б перша масштабна програма такого типу.

Підтримка від Фінка – важливий сигнал, враховуючи його вплив на фінансову політику та близькість до еліт у Вашингтоні. І хоча його заява не є політичною, підтримка республіканської ініціативи може стати символом переосмислення партійної динаміки в питанні економічного майбутнього США.

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