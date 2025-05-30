Фонд iShares Bitcoin Trust від BlackRock Inc. у травні зафіксував рекордний місячний приплив коштів, оскільки біткоїн досяг історичного максимуму, а його популярність як альтернативного засобу збереження вартості зростає. Про це пише Bloomberg 30 травня.

Деталі

Фонд залучив понад $6,35 млрд чистих надходжень за місяць, що є найбільшим показником із моменту його запуску в січні 2024 року. Це збільшило загальні активи під управлінням до понад $71 млрд, що свідчить про зростаючий інтерес інституційних інвесторів до біткойна на тлі глобальної ринкової нестабільності.

Попит значною мірою зумовлений інституційними інвесторами, які шукають регульовані способи інвестування в біткойн через економічну невизначеність та інфляційні побоювання, зазначив Кирило Кретов, експерт із автоматизації торгівлі в CoinPanel.

Зокрема, власний фонд BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio, що спеціалізується на диверсифікованих інвестиціях із фіксованим доходом, збільшив свої вкладення в iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Цього місяця біткойн досяг рекордної позначки в $111 980 чому сприяли позитивні регуляторні зміни, зокрема прогрес у законодавстві США щодо стейблкойнів. Зростання криптовалюти відбувається на тлі посилення геополітичних та економічних ризиків, що спонукає інвесторів відходити від традиційних безпечних активів, таких як державні облігації США.

Ринки перебувають у напрузі з квітня, коли президент Дональд Трамп повторно запровадив взаємні мита, що сприймаються як загроза глобальній торгівлі та економічній стабільності. Мита та подальші відповідні заходи торговельних партнерів підірвали довіру інвесторів і посилили побоювання щодо уповільнення глобального зростання.

На тлі цієї невизначеності біткойн дедалі більше приваблює як альтернативний засіб збереження вартості, що може сприяти подальшому зростанню інвестицій у криптовалютні продукти найближчими місяцями.

Контекст

Фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust, запущений у січні 2024 року, швидко залучив мільярди доларів, ставши найуспішнішим дебютом біржового фонду в історії.

Bitcoin ETP (Exchange-Traded Product) – це фінансовий інструмент, який дозволяє інвестувати в біткоїн без необхідності купувати чи зберігати криптовалюту. Він торгується на біржах, як акції, а його ціна залежить від вартості біткойна.

Такі продукти створюють фінансові компанії, і вони можуть бути забезпечені реальним біткойном, що зберігається у спеціальних сховищах, або бути синтетичними, відстежуючи ціну біткойна через фінансові інструменти. Bitcoin ETP спрощує інвестиції в біткоїн через традиційні біржі, не вимагаючи знань технічних аспектів криптовалют.