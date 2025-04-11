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BlackRock зафіксувала скорочення притоку інвестицій на тлі митної політики Трампа

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Найбільша у світі інвесткомпанія BlackRock у першому кварталі залучила $83 млрд від клієнтів, що менше прогнозованих аналітиками $105 млрд. На ринку посилюється невизначеність через нові мита президента США Дональда Трампа, пише Bloomberg 11 квітня.

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Деталі

  • У січні-березні інвестори вклали $107 млрд у біржові фонди та $38 млрд – у фонди фіксованого доходу, свідчить звітність компанії.
  • Водночас чистий прибуток BlackRock знизився на 4%, до $1,5 млрд ($9,6 на акцію) порівняно з $1,6 млрд ($10,5 на акцію) роком раніше.
  • Скоригований прибуток зріс на 15%, до $11,3 на акцію, перевищивши середній прогноз аналітиків у $10,1.
  • Дохід компанії збільшився на 12%, до $5,28 млрд, що відповідає ринковим очікуванням.
  • Обсяг активів під управлінням BlackRock перевищив рекордні $11,5 трлн на кінець березня порівняно з $10,5 трлн роком раніше, попри відтік $46 млрд від інституційних інвесторів в індексні фонди та $4 млрд – від інвесторів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 
  • У сегменті альтернативних активів компанія залучила $9,3 млрд, зокрема $7,1 млрд на приватних ринках.
  • Гендиректор BlackRock Ларрі Фінк зазначив, що клієнти стурбовані невизначеністю щодо ринків і економіки. За його словами, подібні періоди нестабільності, як-от фінансова криза, пандемія чи сплеск інфляції 2022 року, уже траплялися раніше через значні зміни в політиці та на ринках. 

Контекст 

Після інавгурації в січні Трамп запровадив 20-відсоткові мита на китайські товари, а 2 квітня оголосив глобальні взаємні мита. До 10 квітня мита США на імпорт із Китаю зросли до 145%, а 11 квітня Китай у відповідь підвищив свої мита до 125%.

За даними СОТ, торгова війна між США та Китаєм загрожує скороченням їхнього товарообігу на 80%. Поділ світової економіки на два блоки може зменшити глобальний ВВП на 7% у довгостроковій перспективі.

Індекс долара до валют ключових торгових партнерів США впав до 99,7, опустившись нижче 100 – рідкісне явище. Натомість фунт стерлінгів, японська ієна та швейцарський франк значно зросли.

Інвестори шукають тихі гавані. Золото злетіло до рекордних $3200 за унцію 11 квітня. Загалом цього тижня ціни на цей дорогоцінний метал зросли приблизно на 5%.

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