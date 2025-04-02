Інвестори зі США влили рекордні $10,6 млрд у європейські біржові фонди через торгові війни Трампа

Американські інвестори в першому кварталі вклали рекордні $10,6 млрд у біржові фонди, орієнтовані на європейські акції, що в сім разів перевищує показники попереднього року. Про це 2 квітня Reuters з посиланням на дані BlackRock.

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На тлі невизначеності, яку створюють тарифи та економічна політика президента США Дональда Трампа, європейські ринки стали своєрідним «світлим променем», говорять експерти.

Зазначається, що відновлення інтересу до європейських ETF свідчить про різкий поворот у настроях інвесторів. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ці фонди втратили $6,4 млрд через чистий відтік капіталу.

Упродовж трьох із останніх п’яти років інвестори виводили кошти з європейських ETF, які торгуються на американських ринках, і спрямовували їх у внутрішні фонди, зокрема в акції технологічних гігантів, таких як Nvidia, чиї оцінки залишаються високими.

За словами експертів, Європа дерегулюється швидше, ніж США, а нещодавні бюджетні заяви Німеччини стали історичними, маючи на увазі масштабні плани витрат Фрідріха Мерца, лідера німецьких консерваторів і ймовірного майбутнього канцлера.

iShares MSCI Germany ETF цього року залучив понад $1 млрд, подвоївши активи фонду та встановивши рекорд за 29 років його існування. Інвесторів особливо зацікавили акції оборонного сектору через заклики європейських лідерів посилити військову міць. Наприклад, Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF зібрав $469 млн з жовтня минулого року, довівши активи до $476.

Експерти вважають, що в Європі панує справжній ентузіазм до змін, і припускають, що політика США могла розбудити регіон. Однак аналітики попереджають: підйом може згаснути, якщо прибутки в Європі не зростуть, адже без цього він залишиться лише короткостроковим трендом.

Контекст

Дональд Трамп, президент США, має намір запровадити нові мита на мікрочипи, ліки та автомобілі. 2 квітня він представить «дзеркальні» тарифи як реакцію на торговельні обмеження країн, які, на переконання США, перешкоджають доступу американських товарів на їхні ринки.

Ці дії вже викликали резонанс як усередині країни, так і за її межами. Аналітики попереджають, що така політика може призвести до економічного спаду через подорожчання товарів і порушення глобальних ланцюгів постачання, що роками забезпечували стабільність торгівлі.

Нові мита ризикують послабити підтримку Трампа в штатах, економіка яких залежить від імпорту та експорту. Критики вказують на загрозу торговельних воєн, тоді як прибічники бачать у цьому шанс повернути робочі місця в Америку. Світові ринки демонструють нестабільність, а Канада, Мексика й Китай уже планують контрзаходи. Детальніше про ймовірні наслідки політики нової адміністрації США читайте за посиланням.