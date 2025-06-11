Фонд Ukraine Support Fund від Google профінансував ще 35 українських стартапів. Кожен із них отримав грант сумою до $100 000. Про це йдеться у пресрелізі.
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Хто отримав грант
- 35 українських стартапів отримали гранти до $100 000, менторську допомогу від Google, підтримку продуктів і кредити на використання Cloud.
- Стартапи, засновані в Україні, відбираються на основі критеріїв та оцінки співбесіди. Про запуск фонду на $5 млн компанія повідомила у 2022-му.
- У 2024-му розпочали другий етап фонду на суму $10 млн.
Хто отримає гранти
- Adminix — допомагає малим підприємствам швидше і дешевше створювати програмне забезпечення за допомогою платформи на базі штучного інтелекту, що не вимагає програмування.
- AIBODY — створює реалістичні симуляції людського тіла на базі штучного інтелекту для медичних досліджень і навчання.
- Allbionics — пропонує доступні за ціною функціональні біонічні руки для людей, які втратили верхні кінцівки.
- Allpass.ai — автоматизує завдання з дотримання нормативних вимог для фінансових установ за допомогою штучного інтелекту.
- Apixmed — ШІ для аналізу даних пацієнтів і надання лікарям персоналізованих рекомендацій щодо лікування.
- Aspichi — поєднує терапію віртуальної реальності зі штучним інтелектом для поліпшення діагностики та лікування психічних захворювань.
- Banani — ШІ-продукт для створення дизайну інтерфейсу.
- BannerBoo — ШІ-інструмент для створення, управління та публікації анімованих відеореклам.
- Buzzabout — перетворює онлайн-розмови на корисну інформацію для маркетологів за допомогою інструменту на базі штучного інтелекту.
- ClinCaseQuest — надає інтерактивне навчання на основі симуляцій для студентів та фахівців у галузі охорони здоровʼя.
- Crosscheck автоматизує дотримання стандартів стійкості та якості за допомогою штучного інтелекту для сертифікації та аудиту.
- Generect — автоматизує генерацію потенційних клієнтів для B2B-компаній, визначаючи ідеальні профілі клієнтів.
- GoSolo — надає платформу для банківських та комерційних операцій для малих підприємств та фрілансерів.
- Grais — ШІ-агент для повідомлень, який допомагає відповідати швидше та розумніше.
- HESH — оптимізує виробничі процеси за допомогою спеціалізованої системи виконання.
- Impasto — допомагає агентствам та командам продажів покращити охоплення LinkedIn за допомогою автоматизації, персоналізації та ШІ.
- Karpatia Benefits — спрощує процес розробки, управління та реалізації персоналізованих програм пільг для співробітників.
- Knopka — цифрова система, яка покращує час реагування лікарень у разі надання невідкладної допомоги.
- Legal Nodes — платформа для надання юридичних послуг за передплатою
- NeuCurrent — допомагає малим роздрібним торговцям утримувати клієнтів за допомогою платформи на базі ШІ.
- ОpenBabylon — дослідницька ШІ-лабораторія, яка адаптує моделі штучного інтелекту з відкритим кодом до конкретних культурних контекстів.
- Quoroom — допомагає венчурним фондам та приватним компаніям управляти своїми інвестиційними операціями.
- Reblum — пропонує професійну ретуш фотографій за допомогою ШІ.
- Soft Way — оптимізує планування, управління та оплату корпоративних поїздок для підприємств.
- Spacebring — допомагає управляти коворкінгами та спільними офісними приміщеннями.
- StackBob — надає підприємствам можливість управляти доступом та ліцензіями за допомогою платформи управління ідентифікацією та доступом (IAM) на базі штучного інтелекту.
- Subjektiv — платформа для пошуку та торгівлі творами мистецтва.
- TechNovator — розробляє технологію бездротової передачі енергії за допомогою квантування енергії.
- The Good Plastic Company переробляє пластикові відходи на екологічні будівельні матеріали.
- The Originals — це цифровий ринок, що пропонує перевірені товари секонд-хенд.
- Versi Bionics — біонічний протез руки, розроблений для людей, які втратили кінцівки.
- Wareflow — оптимізує логістичні операції на складі за допомогою платформи на базі штучного інтелекту.
- Wild.Codes — зʼєднує роботодавців із попередньо перевіреними технічними талантами.
- X-Ray Contact — перевіряє особистість, централізуючи дані цифрового сліду з різних каналів в єдиному інтерфейсі.
- YouScan — допомагає компаніям краще розуміти своїх клієнтів за допомогою платформи для аналізу соціальних мереж на базі штучного інтелекту.
Контекст
У 2025-му програма Google for Startups планує профінансувати в Україні ще мінімум 60 стартапів, казав у вересні 2024-го в інтерв’ю Forbes Ukraine керівник програми в Центральній Європі Міхал Крамарж.
«Ескалація війни пришвидшила нашу підтримку в Україні», – сказав він. У березні 2022-го корпорація Google створила фонд розміром $5 млн для підтримки стартапів в Україні. У травні 2024-го компанія запустила другий фонд уже на $10 млн. Він видає гранти українським стартапам до $100 000 і додатково $350 000 кредитів Google Cloud.
З першого фонду гроші отримали 58 стартапів. З другого – 33. Зі сцени IT Arena у Львові 27 вересня 2024-го Крамарж оголосив ще про 24 нові одержувачі, серед яких маркетингова платформа Ability.ai, ШІ-платформа Osavul для аналізу загроз і платформа управлінського обліку Finmap.
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