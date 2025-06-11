Фонд Ukraine Support Fund від Google профінансував ще 35 українських стартапів. Кожен із них отримав грант сумою до $100 000. Про це йдеться у пресрелізі.

Хто отримав грант

35 українських стартапів отримали гранти до $100 000, менторську допомогу від Google, підтримку продуктів і кредити на використання Cloud.

Стартапи, засновані в Україні, відбираються на основі критеріїв та оцінки співбесіди. Про запуск фонду на $5 млн компанія повідомила у 2022-му.

У 2024-му розпочали другий етап фонду на суму $10 млн.

Хто отримає гранти

Adminix — допомагає малим підприємствам швидше і дешевше створювати програмне забезпечення за допомогою платформи на базі штучного інтелекту, що не вимагає програмування.

AIBODY — створює реалістичні симуляції людського тіла на базі штучного інтелекту для медичних досліджень і навчання.

Allbionics — пропонує доступні за ціною функціональні біонічні руки для людей, які втратили верхні кінцівки.

Allpass.ai — автоматизує завдання з дотримання нормативних вимог для фінансових установ за допомогою штучного інтелекту.

Apixmed — ШІ для аналізу даних пацієнтів і надання лікарям персоналізованих рекомендацій щодо лікування.

Aspichi — поєднує терапію віртуальної реальності зі штучним інтелектом для поліпшення діагностики та лікування психічних захворювань.

Banani — ШІ-продукт для створення дизайну інтерфейсу.

BannerBoo — ШІ-інструмент для створення, управління та публікації анімованих відеореклам.

Buzzabout — перетворює онлайн-розмови на корисну інформацію для маркетологів за допомогою інструменту на базі штучного інтелекту.

ClinCaseQuest — надає інтерактивне навчання на основі симуляцій для студентів та фахівців у галузі охорони здоровʼя.

Crosscheck автоматизує дотримання стандартів стійкості та якості за допомогою штучного інтелекту для сертифікації та аудиту.

Generect — автоматизує генерацію потенційних клієнтів для B2B-компаній, визначаючи ідеальні профілі клієнтів.

GoSolo — надає платформу для банківських та комерційних операцій для малих підприємств та фрілансерів.

Grais — ШІ-агент для повідомлень, який допомагає відповідати швидше та розумніше.

HESH — оптимізує виробничі процеси за допомогою спеціалізованої системи виконання.

Impasto — допомагає агентствам та командам продажів покращити охоплення LinkedIn за допомогою автоматизації, персоналізації та ШІ.

Karpatia Benefits — спрощує процес розробки, управління та реалізації персоналізованих програм пільг для співробітників.

Knopka — цифрова система, яка покращує час реагування лікарень у разі надання невідкладної допомоги.

Legal Nodes — платформа для надання юридичних послуг за передплатою

NeuCurrent — допомагає малим роздрібним торговцям утримувати клієнтів за допомогою платформи на базі ШІ.

ОpenBabylon — дослідницька ШІ-лабораторія, яка адаптує моделі штучного інтелекту з відкритим кодом до конкретних культурних контекстів.

Quoroom — допомагає венчурним фондам та приватним компаніям управляти своїми інвестиційними операціями.

Reblum — пропонує професійну ретуш фотографій за допомогою ШІ.

Soft Way — оптимізує планування, управління та оплату корпоративних поїздок для підприємств.

Spacebring — допомагає управляти коворкінгами та спільними офісними приміщеннями.

StackBob — надає підприємствам можливість управляти доступом та ліцензіями за допомогою платформи управління ідентифікацією та доступом (IAM) на базі штучного інтелекту.

Subjektiv — платформа для пошуку та торгівлі творами мистецтва.

TechNovator — розробляє технологію бездротової передачі енергії за допомогою квантування енергії.

The Good Plastic Company переробляє пластикові відходи на екологічні будівельні матеріали.

The Originals — це цифровий ринок, що пропонує перевірені товари секонд-хенд.

Versi Bionics — біонічний протез руки, розроблений для людей, які втратили кінцівки.

Wareflow — оптимізує логістичні операції на складі за допомогою платформи на базі штучного інтелекту.

Wild.Codes — зʼєднує роботодавців із попередньо перевіреними технічними талантами.

X-Ray Contact — перевіряє особистість, централізуючи дані цифрового сліду з різних каналів в єдиному інтерфейсі.

YouScan — допомагає компаніям краще розуміти своїх клієнтів за допомогою платформи для аналізу соціальних мереж на базі штучного інтелекту.

Контекст

У 2025-му програма Google for Startups планує профінансувати в Україні ще мінімум 60 стартапів, казав у вересні 2024-го в інтерв’ю Forbes Ukraine керівник програми в Центральній Європі Міхал Крамарж.

«Ескалація війни пришвидшила нашу підтримку в Україні», – сказав він. У березні 2022-го корпорація Google створила фонд розміром $5 млн для підтримки стартапів в Україні. У травні 2024-го компанія запустила другий фонд уже на $10 млн. Він видає гранти українським стартапам до $100 000 і додатково $350 000 кредитів Google Cloud.

З першого фонду гроші отримали 58 стартапів. З другого – 33. Зі сцени IT Arena у Львові 27 вересня 2024-го Крамарж оголосив ще про 24 нові одержувачі, серед яких маркетингова платформа Ability.ai, ШІ-платформа Osavul для аналізу загроз і платформа управлінського обліку Finmap.