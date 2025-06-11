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Google оголосив 35 нових одержувачів грантів Фонду підтримки українських стартапів обсягом $10 млн

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Фонд Ukraine Support Fund від Google профінансував ще 35 українських стартапів. Кожен із них отримав грант сумою до $100 000. Про це йдеться у пресрелізі.

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Хто отримав грант

  • 35 українських стартапів отримали гранти до $100 000, менторську допомогу від Google, підтримку продуктів і кредити на використання Cloud.
  • Стартапи, засновані в Україні, відбираються на основі критеріїв та оцінки співбесіди. Про запуск фонду на $5 млн компанія повідомила у 2022-му.
  • У 2024-му розпочали другий етап фонду на суму $10 млн.

Хто отримає гранти

  • Adminix — допомагає малим підприємствам швидше і дешевше створювати програмне забезпечення за допомогою платформи на базі штучного інтелекту, що не вимагає програмування.
  • AIBODY — створює реалістичні симуляції людського тіла на базі штучного інтелекту для медичних досліджень і навчання. 
  • Allbionics — пропонує доступні за ціною функціональні біонічні руки для людей, які втратили верхні кінцівки.  
  • Allpass.ai — автоматизує завдання з дотримання нормативних вимог для фінансових установ за допомогою штучного інтелекту.  
  • Apixmed — ШІ для аналізу даних пацієнтів і надання лікарям персоналізованих рекомендацій щодо лікування.
  • Aspichi — поєднує терапію віртуальної реальності зі штучним інтелектом для поліпшення діагностики та лікування психічних захворювань. 
  • Banani — ШІ-продукт для створення дизайну інтерфейсу.
  • BannerBoo — ШІ-інструмент для створення, управління та публікації анімованих відеореклам.
  • Buzzabout — перетворює онлайн-розмови на корисну інформацію для маркетологів за допомогою інструменту на базі штучного інтелекту.
  • ClinCaseQuest — надає інтерактивне навчання на основі симуляцій для студентів та фахівців у галузі охорони здоровʼя.
  • Crosscheck автоматизує дотримання стандартів стійкості та якості за допомогою штучного інтелекту для сертифікації та аудиту.
  • Generect — автоматизує генерацію потенційних клієнтів для B2B-компаній, визначаючи ідеальні профілі клієнтів.
  • GoSolo — надає платформу для банківських та комерційних операцій для малих підприємств та фрілансерів.
  • Grais — ШІ-агент для повідомлень, який допомагає відповідати швидше та розумніше. 
  • HESH — оптимізує виробничі процеси за допомогою спеціалізованої системи виконання.
  • Impasto — допомагає агентствам та командам продажів покращити охоплення LinkedIn за допомогою автоматизації, персоналізації та ШІ.
  • Karpatia Benefits — спрощує процес розробки, управління та реалізації персоналізованих програм пільг для співробітників.
  • Knopka — цифрова система, яка покращує час реагування лікарень у разі надання невідкладної допомоги.
  • Legal Nodes — платформа для надання юридичних послуг за передплатою
  • NeuCurrent — допомагає малим роздрібним торговцям утримувати клієнтів за допомогою платформи на базі ШІ. 
  • ОpenBabylon — дослідницька ШІ-лабораторія, яка адаптує моделі штучного інтелекту з відкритим кодом до конкретних культурних контекстів.
  • Quoroom — допомагає венчурним фондам та приватним компаніям управляти своїми інвестиційними операціями.
  • Reblum — пропонує професійну ретуш фотографій за допомогою ШІ. 
  • Soft Way — оптимізує планування, управління та оплату корпоративних поїздок для підприємств.
  • Spacebring — допомагає управляти коворкінгами та спільними офісними приміщеннями.
  • StackBob — надає підприємствам можливість управляти доступом та ліцензіями за допомогою платформи управління ідентифікацією та доступом (IAM) на базі штучного інтелекту.
  • Subjektiv — платформа для пошуку та торгівлі творами мистецтва. 
  • TechNovator — розробляє технологію бездротової передачі енергії за допомогою квантування енергії.
  • The Good Plastic Company переробляє пластикові відходи на екологічні будівельні матеріали.
  • The Originals — це цифровий ринок, що пропонує перевірені товари секонд-хенд.
  • Versi Bionics — біонічний протез руки, розроблений для людей, які втратили кінцівки. 
  • Wareflow — оптимізує логістичні операції на складі за допомогою платформи на базі штучного інтелекту. 
  • Wild.Codes — зʼєднує роботодавців із попередньо перевіреними технічними талантами.
  • X-Ray Contact — перевіряє особистість, централізуючи дані цифрового сліду з різних каналів в єдиному інтерфейсі.
  • YouScan — допомагає компаніям краще розуміти своїх клієнтів за допомогою платформи для аналізу соціальних мереж на базі штучного інтелекту. 

Контекст

У 2025-му програма Google for Startups планує профінансувати в Україні ще мінімум 60 стартапів, казав у вересні 2024-го в інтерв’ю Forbes Ukraine керівник програми в Центральній Європі Міхал Крамарж. 

«Ескалація війни пришвидшила нашу підтримку в Україні», – сказав він. У березні 2022-го корпорація Google створила фонд розміром $5 млн для підтримки стартапів в Україні. У травні 2024-го компанія запустила другий фонд уже на $10 млн. Він видає гранти українським стартапам до $100 000 і додатково $350 000 кредитів Google Cloud

З першого фонду гроші отримали 58 стартапів. З другого – 33. Зі сцени IT Arena у Львові 27 вересня 2024-го Крамарж оголосив ще про 24 нові одержувачі, серед яких маркетингова платформа Ability.ai, ШІ-платформа Osavul для аналізу загроз і платформа управлінського обліку Finmap.

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