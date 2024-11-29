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Google придбає 1400 га землі у Фінляндії для будівництва дата-центрів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Фінський уряд дозволив Metsahallitus, національному лісовому агентству, продати компанії Google чотири земельні ділянки загальним обсягом 1400 га, йдеться на офіційному порталі уряду 28 листопада. Купівля земельних ділянок у муніципалітетах Мухос і Каяані обійдеться американському техногіганту більш ніж у €27 млн.

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Деталі 

  • Нові території можуть бути використані для створення центрів обробки даних. Прем’єр-міністр Петтері Орпо наголосив, що ця угода підкреслює привабливість Фінляндії для міжнародних інвесторів. Рішення про конкретне використання ділянок Google ухвалить після завершення планування землекористування.
  • Гендиректор Metsähallitus Юха С. Ніемеля зазначив, що подібні угоди сприяють зеленому зростанню, створюють робочі місця та позитивно впливають на регіональний розвиток.

Контекст

У травні цього року Google, що входить до структури Alphabet, оголосив про інвестицію в €1 млрд для розширення свого центру обробки даних у Фінляндії. Ця ініціатива покликана підтримати розвиток штучного інтелекту в Європі.

В останні роки північні європейські країни стали популярним вибором для розміщення дата-центрів завдяки вигідним податковим пільгам і широким можливостям для використання відновлюваних джерел енергії. Розширення цього центру дасть змогу збільшити кількість співробітників на 25%, до 500 осіб.

Центр знаходиться в Хаміні, на південному узбережжі Фінляндії, в регіоні, багатому на відновлювану енергію, що є важливим фактором для досягнення мети Google перевести всі свої офіси та дата-центри на екологічно чисту енергію до кінця цього десятиліття.

Аналітики прогнозують, що через швидкий розвиток штучного інтелекту енергоспоживання центрів обробки даних суттєво зросте, і Google називає цей фактор однією з причин своїх інвестицій.

Окрім фінських інвестицій, компанія також оголосила про будівництво нових дата-центрів у Нідерландах та Бельгії.

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