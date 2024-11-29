Google придбає 1400 га землі у Фінляндії для будівництва дата-центрів

Фінський уряд дозволив Metsahallitus, національному лісовому агентству, продати компанії Google чотири земельні ділянки загальним обсягом 1400 га, йдеться на офіційному порталі уряду 28 листопада. Купівля земельних ділянок у муніципалітетах Мухос і Каяані обійдеться американському техногіганту більш ніж у €27 млн.

Деталі

Нові території можуть бути використані для створення центрів обробки даних. Прем’єр-міністр Петтері Орпо наголосив, що ця угода підкреслює привабливість Фінляндії для міжнародних інвесторів. Рішення про конкретне використання ділянок Google ухвалить після завершення планування землекористування.

Гендиректор Metsähallitus Юха С. Ніемеля зазначив, що подібні угоди сприяють зеленому зростанню, створюють робочі місця та позитивно впливають на регіональний розвиток.

Контекст

У травні цього року Google, що входить до структури Alphabet, оголосив про інвестицію в €1 млрд для розширення свого центру обробки даних у Фінляндії. Ця ініціатива покликана підтримати розвиток штучного інтелекту в Європі.

В останні роки північні європейські країни стали популярним вибором для розміщення дата-центрів завдяки вигідним податковим пільгам і широким можливостям для використання відновлюваних джерел енергії. Розширення цього центру дасть змогу збільшити кількість співробітників на 25%, до 500 осіб.

Центр знаходиться в Хаміні, на південному узбережжі Фінляндії, в регіоні, багатому на відновлювану енергію, що є важливим фактором для досягнення мети Google перевести всі свої офіси та дата-центри на екологічно чисту енергію до кінця цього десятиліття.

Аналітики прогнозують, що через швидкий розвиток штучного інтелекту енергоспоживання центрів обробки даних суттєво зросте, і Google називає цей фактор однією з причин своїх інвестицій.

Окрім фінських інвестицій, компанія також оголосила про будівництво нових дата-центрів у Нідерландах та Бельгії.