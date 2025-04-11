Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Google звільнив сотні співробітників підрозділу Android та Pixel – The Information

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Американський техногігант Google 10 квітня звільнив сотні співробітників підрозділу, який займається розробкою програмного забезпечення Android, смартфонів Pixel і браузера Chrome. Про це пише видання The Information 11 квітня.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі

  • Скорочення відбулися після того, як у січні Google запропонував добровільні звільнення співробітникам цього підрозділу. 
  • Скорочення були в основному спрямовані на підвищення операційної ефективності, сказав виданню представник Google.
  • «Після об’єднання команд минулого року ми зосередилися на підвищенні гнучкості й ефективності роботи. Це включало як добровільну програму виходу, так і скорочення штату», – зазначається в коментарі компанії.

Контекст

Звільнення відбуваються після того, як у лютому Bloomberg повідомив, що Google скоротив посади у своєму хмарному підрозділі, хоча і в обмеженій кількості.

За останні два роки Google скоротив свій глобальний штат приблизно на 12 000 осіб, причому звільнення були спрямовані на управлінські позиції з метою підвищення ефективності. Ці скорочення також відповідали аналогічним тенденціям в інших великих технологічних компаніях, таких як Meta і Microsoft.

Крім того, останнім часом Google та інші техногіганти спрямовують більше ресурсів й інвестицій у розвиток штучного інтелекту.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні