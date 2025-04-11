Google звільнив сотні співробітників підрозділу Android та Pixel – The Information

Американський техногігант Google 10 квітня звільнив сотні співробітників підрозділу, який займається розробкою програмного забезпечення Android, смартфонів Pixel і браузера Chrome. Про це пише видання The Information 11 квітня.
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Деталі
- Скорочення відбулися після того, як у січні Google запропонував добровільні звільнення співробітникам цього підрозділу.
- Скорочення були в основному спрямовані на підвищення операційної ефективності, сказав виданню представник Google.
- «Після об’єднання команд минулого року ми зосередилися на підвищенні гнучкості й ефективності роботи. Це включало як добровільну програму виходу, так і скорочення штату», – зазначається в коментарі компанії.
Контекст
Звільнення відбуваються після того, як у лютому Bloomberg повідомив, що Google скоротив посади у своєму хмарному підрозділі, хоча і в обмеженій кількості.
За останні два роки Google скоротив свій глобальний штат приблизно на 12 000 осіб, причому звільнення були спрямовані на управлінські позиції з метою підвищення ефективності. Ці скорочення також відповідали аналогічним тенденціям в інших великих технологічних компаніях, таких як Meta і Microsoft.
Крім того, останнім часом Google та інші техногіганти спрямовують більше ресурсів й інвестицій у розвиток штучного інтелекту.
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