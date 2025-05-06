Google випадково показала проєкт нового дизайну Android (фото)

Google випадково розкрила проєкт нового дизайну Android – Material 3 Expressive. У видаленому дописі в блозі компанія назвала це оновлення найбільш дослідженим в історії, спрямованим на створення привабливішого та зручнішого інтерфейсу. Про це пише 9to5Google 5 травня.

Деталі

Архівовану версію видаленої веб-сторінки можна знайти на Wayback Machine, а 9to5Google опублікувала деякі зображення, які не збереглися на сайті. Згідно з дописом, Google розробила Material 3 Expressive після 46 етапів дизайну та досліджень за участю понад 18 000 осіб.

Новий дизайн використовує кольори, форми, розміри та анімацію, щоб зробити продукти зручнішими. Очікується, що деталі представлять на конференції Google I/O цього місяця.

У межах досліджень Google аналізувала, на що учасники звертали увагу в дизайні, як реагували на різні стилі та як швидко сприймали інтерфейс.

Компанія також тестувала окремі елементи, наприклад, який індикатор прогресу здавався швидшим або який розмір кнопки покращує час натискання, не перевантажуючи інші елементи.

Google стверджує, що Material 3 Expressive дозволяє знаходити ключові елементи інтерфейсу до чотирьох разів швидше порівняно з поточним дизайном Material 3.

Крім того, новий дизайн вирівнює можливості для користувачів різного віку: люди старше 45 років знаходять елементи так само швидко, як молодші користувачі.

Останніми днями з’явилися повідомлення про плановані зміни в інтерфейсі Android, зокрема оновлені іконки статус-бару (наприклад, для батареї), новий шрифт годинника та перероблене меню швидких налаштувань. Також просочилася інформація про зміни в додатку Google Clock.

Проєкт нового дизайну Android Фото: 9to5Google Фото Фото: 9to5Google Проєкт нового дизайну Android Фото: 9to5Google Проєкт нового дизайну Android Фото: 9to5Google Проєкт нового дизайну Android Фото: 9to5Google Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У 2005 році Google придбала стартап Android Inc., який розробляв операційну систему для мобільних пристроїв. Після цього Google стала основним власником і розробником Android.

Android є відкритою операційною системою, що дозволяє виробникам пристроїв, таким як Samsung, Huawei та інші, адаптувати її під власні потреби. Однак Google зберігає контроль над ключовими компонентами, такими як Google Play, Gmail, Google Maps та іншими сервісами, які часто попередньо встановлюються на пристроях.

Крім того, Google керує Android Open Source Project (AOSP), який забезпечує відкритий доступ до вихідного коду Android для розробників . Таким чином, хоча Android є відкритою системою, Google залишається її головним власником і координатором розвитку.