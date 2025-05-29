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Український єдиноріг Grammarly залучив $1 млрд від фонду General Catalyst

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Grammarly, одна з найдорожчих компаній-єдинорогів з українським корінням, залучила $1 млрд від фонду Customer Value Fund (CVF) компанії General Catalyst для go-to-market фінансування. Про це йдеться у повідомленні компанії від 29 травня.

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Деталі 

  • Кошти підуть на розширення продажів, маркетинг і стратегічні придбання, щоб збільшити клієнтську базу та охоплення продукту.
  • Щодня Grammarly користуються понад 40 млн людей, а річний дохід компанії перевищує $700 млн, повідомили в компанії.
  • У січні 2025-го Grammarly купила ШІ-редактора Coda. За словами CEO Grammarly Шишира Меротри, співпраця з Coda розширює можливості для нових форматів роботи та комунікації.

Контекст 

Троє українців – Литвин, Шевченко та програміст Дмитро Лідер – запустили сервіс із перевірки правопису Grammarly у 2009 році. У листопаді 2021-го він залучив $200 млн від низки інвесторів з оцінкою $13 млрд – завдяки цьому Литвин та Шевченко стали доларовими мільярдерами. Частка Лідера у Grammarly – лише 1%, тож він не потрапляє до списку найбагатших людей світу. У Grammarly вважають ці оцінки неточними, але не розкривають розподіл часток.

У 2021 році частки Шевченка й Литвина були оцінені у щонайменше $4 млрд кожна. У грудні 2022-го оцінка зменшилася удвоє – до $2,2 млрд. Станом на 29 травня Forbes Real-Time оцінює їхні статки в $1,9 млрд для кожного.

На початку лютого 2024-го Grammarly звільнив 230 спеціалістів. Це п’ята частина від загального штату компанії. У розпорядженні Forbes є список із 90 звільнених працівників Grammarly, куди вони додаються добровільно для допомоги з подальшим працевлаштуванням. 42% у списку – розробники, 20% – спеціалісти з розвитку бізнесу та менеджери з продажів, 16,6% – спеціалісти служби підтримки. 

У вересні 2024-го призначила двох нових директорів – технічного Марка Шаафа з Instacart та фінансового Навама Веліхінду з HashiCorp. Обидві компанії провели успішні IPO за останні три роки.

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