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Grammarly став резидентом «Дія.City»

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Перший український єдиноріг Grammarly приєднався до спеціального податкового режиму «Дія.City», повідомляє Мінцифри. Наразі до «Дія.City» вже приєдналися понад 1400 компаній.

«Дія.City» є державним проєктом, який створює кращі умови для розвитку українських технологічних компаній.

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Ключові факти

  • У «Дія.City» Grammarly користуватиметься вигіднішими податковими умовами та прозорою правовою системою для розвитку й стабільної роботи в Україні. Резидентство в просторі додає гнучкості в працевлаштуванні людей завдяки GIG-контрактам чи на умовах трудового договору.
  • Grammarly – це ШІ-асистент для створення та вдосконалення комунікації англійською мовою, яким щодня користуються понад 30 млн людей, 70 000 бізнес-команд і 3000 освітніх закладів в усьому світі.

Контекст

У 2009 році компанію заснували у Києві Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер. Після раунду на $200 млн у 2021-му оцінка стартапу зросла до $13 млрд. У 2024-му орієнтовна капіталізація Grammarly, за оцінкою Forbes, – $8,1 млрд. 

За підсумками 2023 року резиденти «Дія.City» сплатили 8,5 млрд грн податків. Загалом до податкового режиму приєдналися 1000 компаній. За першу половину цього року компанії, які є резидентами «Дія.City», сплатили 8,4 млрд грн податків.

Минулого року уряд розширив види діяльності в просторі «Дія.City», щоб найкращими умовами для розвитку технологічного бізнесу могли користуватися більше компаній, зокрема defense-tech. Наразі таких компаній у податковому режимі понад 200.

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