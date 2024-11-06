Grammarly став резидентом «Дія.City»

«Дія.City» є державним проєктом, який створює кращі умови для розвитку українських технологічних компаній.

Перший український єдиноріг Grammarly приєднався до спеціального податкового режиму «Дія.City», повідомляє Мінцифри. Наразі до «Дія.City» вже приєдналися понад 1400 компаній.

Ключові факти

У «Дія.City» Grammarly користуватиметься вигіднішими податковими умовами та прозорою правовою системою для розвитку й стабільної роботи в Україні. Резидентство в просторі додає гнучкості в працевлаштуванні людей завдяки GIG-контрактам чи на умовах трудового договору.

Grammarly – це ШІ-асистент для створення та вдосконалення комунікації англійською мовою, яким щодня користуються понад 30 млн людей, 70 000 бізнес-команд і 3000 освітніх закладів в усьому світі.

Контекст

У 2009 році компанію заснували у Києві Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер. Після раунду на $200 млн у 2021-му оцінка стартапу зросла до $13 млрд. У 2024-му орієнтовна капіталізація Grammarly, за оцінкою Forbes, – $8,1 млрд.

За підсумками 2023 року резиденти «Дія.City» сплатили 8,5 млрд грн податків. Загалом до податкового режиму приєдналися 1000 компаній. За першу половину цього року компанії, які є резидентами «Дія.City», сплатили 8,4 млрд грн податків.

Минулого року уряд розширив види діяльності в просторі «Дія.City», щоб найкращими умовами для розвитку технологічного бізнесу могли користуватися більше компаній, зокрема defense-tech. Наразі таких компаній у податковому режимі понад 200.