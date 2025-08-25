Компанія Grammarly, найдорожчий український єдиноріг з оцінкою $13 млрд, зібрала у Києві команду, яка працює над розробкою ШІ-агентів. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказав CEO компанії Grammarly Шишир Меротра.

Деталі

«Я дуже радий продовжувати інвестувати в Україну. Зокрема, ми вирішили заснувати і базувати команду, яка працює над нашими ШІ-агентами, саме в Україні, у Києві», – розповів Меротра.

CEO Grammarly поділився пріоритетами компанії на 2025 рік: перезапуск користувацького досвіду Grammarly, масштабні оновлення функціональності за межами перевірки правопису та відкриття платформи для інтеграції сторонніх агентів.

За словамиМеротри, компанія прагне змінити зовнішнє сприйняття бренду та позиціонувати Grammarly як платформу з багатьма агентами, а не лише як інструмент перевірки тексту.

Контекст

Заснована вихідцями з України Максом Литвином та Алексом Шевченко Grammarly проходить через масштабну трансформацію. Компанія, яку мільйони користувачів знають як сервіс перевірки граматики, перетворюється з монопродуктової на мультипродуктову.

Частина цього процесу – розробка ШІ-агентів та створення для них власної платформи. Поворотним моментом стала угода з розробнником ШІ-інструментів для підтримки продуктивності Coda, про яку оголосили в грудні 2024 року.

Після закриття угоди CEO Grammarly став засновник Coda Шишир Меротра. Його інтервʼю для Forbes Ukraine – тут.