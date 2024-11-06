Громадянин Китаю купує найбільшого приватного видобувача бурштину в Україні

Компанію «Центр «Сонячне ремесло», яка є однією із найбільших видобувачів бурштину-сирцю в Україні, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг. Про це повідомило профільне видання Nadra.Info . Раніше в цю компанію інвестувала Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Деталі

З 5 листопада 2024 року українська компанія Рена Йонгпенга «Люмос Плюс» стала одноосібним учасником ТОВ «Центр «Сонячне ремесло».

З 2 листопада «Центр «Сонячне ремесло» очолив директор «Люмос Плюс» Федір Горбань.

Закриття угоди й оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями, повідомив виданню співрозмовник на ринку.

Контекст

Попередніми власниками ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» були ТОВ «Конкорд Консалтинг» засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи (58%), Юрій Благодир (32%, керівник у 2021–2024 роках) і Галина Симха (10%).

У 2017-му Мазепа став співвласником компанії «Центр «Сонячне ремесло», яку в 2007-му заснувала Галина Симха. До 2009 року вона вклала в розвідку родовища 5,5 млн грн. У 2017-му для розвитку бізнесу підприємниця вирішила залучити інвестора. Протягом пʼяти–шести років компанія планувала відпрацювати ділянку біля смт Володимирець Рівненської області, на якій залягає близько 40 т бурштину. У травні 2021 року підприємство почало видобуток.

У 2022 році компанія «Центр «Сонячне ремесло» видобула більше 10 т бурштину на $6–7 млн, розповідав Мазепа в ефірі «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».

З минулого року Мазепа і Благодир контролюють ще одну бурштиновидобувну компанію зі схожою назвою – ТОВ «Сонячне ремесло» (раніше називалося ТОВ «Санкамян»). Третім учасником цього товариства є громадянин Китаю Ванг Чжикай.

За даними Держгеонадр, Україна посідає третє місце у світі після Польщі та Росії за розвіданими запасами бурштину – близько 1430,8 т. Більша частина покладів знаходиться у Волинській, Рівненській, Житомирській і Київській областях. За даними Міністерства екології за 2015 рік, щороку в Україні видобувається близько 120–300 т нелегального бурштину. Легальний видобуток у 2019 році становив 2,8 т. Законний видобуток – справа трудомістка: потрібно отримати ліцензію і необхідні дозвільні документи, узгодити бізнес-план у державних відомствах та інвестувати у видобуток. В основному легальний видобуток готові потягнути державні та комунальні підприємства.