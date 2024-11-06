Гражданин Китая покупает крупнейшего частного добытчика янтаря в Украине

Компанию «Центр «Солнечное ремесло», которая является одним из крупнейших добытчиков янтаря-сырца в Украине, покупает гражданин Китая Рен Йонгпенг. Об этом сообщило профильное издание Nadra.Info . Ранее в эту компанию инвестировала Concorde Capital Игоря Мазепы.

Подробности

С 5 ноября 2024 года украинская компания Рена Йонгпенга «Люмос Плюс» стала единоличным участником ООО «Центр «Солнечное ремесло».

Со 2 ноября «Центр «Солнечное ремесло» возглавил директор «Люмос Плюс» Федор Горбань.

Закрытие соглашения и обновление данных о конечном бенефициарном владельце ожидается в ближайшие дни, сообщил собеседник на рынке.

Контекст

Предыдущими владельцами ООО «Центр «Солнечное ремесло» были ООО «Конкорд Консалтинг» основателя Concorde Capital Игоря Мазепы (58%), Юрий Благодир (32%, руководитель в 2021–2024 годах) и Галина Симха (10%).

В 2017-м Мазепа стал совладельцем компании «Центр «Солнечное ремесло», которое в 2007-м основала Галина Симха. До 2009 года она вложила в разведку месторождения 5,5 млн грн. В 2017-м для развития бизнеса предпринимательница решила привлечь инвестора. В течение пяти–шести лет компания планировала отработать участок возле пгт Владимирец Ровенской области, на котором залегает около 40 т янтаря. В мае 2021 года предприятие начало добычу.

В 2022 году компания «Центр «Солнечное ремесло» добыла более 10 т янтаря на $6–7 млн, рассказывал Мазепа в эфире «Business Breakfast с Владимиром Федориным».

С прошлого года Мазепа и Благодир контролируют еще одну янтарную добывающую компанию с похожим названием – ООО «Солнечное ремесло» (ранее называлось ООО «Санкамян»). Третьим участником этого общества является гражданин Китая Ванг Чжикай.

По данным Госгеонедр, Украина занимает третье место в мире после Польши и России по разведанным запасам янтаря – около 1430,8 т. Большая часть залежей находится в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях. По данным Министерства экологии за 2015 год, ежегодно в Украине добывается около 120–300 т нелегального янтаря. Легальная добыча в 2019 году составила 2,8 т. Законная добыча – дело трудоемкое: нужно получить лицензию и необходимые разрешительные документы, согласовать бизнес-план в государственных ведомствах и инвестировать в добычу. В основном легальную добычу готовы потянуть государственные и коммунальные предприятия.