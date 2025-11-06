У 2026 році медіахолдинг 1+1 media інвестує близько $2,5–3 млн у зйомки власних фільмів і кінопроєктів у співпраці з українськими продакшнами. Кошти спрямують на виробництво, постпродакшн, маркетинг і дистрибуцію кіно. Про це в коментарі Forbes Ukraine розповів керівник телевізійного бізнесу 1+1 media Максим Кривицький.

Деталі

Компанія планує реалізувати 8-10 кінопроєктів у 2026-му. Це зміцнить позиції 1+1 media на ринку, переконаний Кривицький.

У створення комедійних фільмів «Вартові Різдва» та «Випробувальний термін», які вийдуть у кінопрокат 13 листопада 2025-го та 15 січня 2026 року відповідно, 1+1 media вже вклала понад $1 млн.

Вартість «Вартових Різдва», над якими 1+1 media працювали спільно з компанією United Content Hub, – $500 000. На «Випробувальний термін», який медіагрупа знімає разом із командою Sfera Film, витратили вже близько $550 000, розповів Кривицький. «Промокампанія фільму лише розпочалася – точна сума буде зрозуміла згодом», – додав він.

Крім кінотеатрального прокату 1+1 media розвиває багаторівневу модель дистрибуції з виходом фільмів на ОТТ-платформах, у міжнародному прокаті та через партнерські медійні майданчики, розказав Кривицький.

Контекст

Востаннє власне кіно 1+1 media випускали на великі екрани у 2019 році, коли керівником холдингу був Олександр Ткаченко. Фільм «Чорний ворон» за мотивами однойменної книги Василя Шкляра і з бюджетом у 27 млн грн, із яких 4 млн грн – держпідтримка, зібрав у кінопрокаті 4 млн грн каси, за даними DzygaMDB.

Наприкінці 2024 році у кінотеатрах вийшов фільм «Потяг у 31 грудня» від Film.ua. 1+1 media профінансували близько 9% вартості проєкту. За загального бюджету в $522 200 це могло скласти близько $45 000, підрахував Forbes Ukraine. Через два місяці прокату стрічка принесла виробникам та інвесторам $183 950 прибутку, розповідали у Film.ua.