1+1 media вперше за пʼять років випускає повнометражний ігровий фільм – новорічна комедія «Вартові Різдва» вийде у кінотеатрах у листопаді. Starlight Media у 2026-му зніматиме драмеді «Чому Боря не знав горя». Навіщо медіахолдингам повнометражні фільми та чи зможуть вони конкурувати з іншими гравцями кінотеатрального ринку?

Медіахолдинги йдуть у виробництво повнометражного кіно. 13 листопада 2025-го 1+1 media випустить у кінопрокат перший за пʼять років ігровий фільм – новорічну комедію «Вартові Різдва» вартістю $500 000. Проєкт реалізують спільно з United Content Hub.

Через два місяці на великі екрани вийде інший фільм «плюсів» – романтична комедія «Випробувальний термін», знята спільно з командою Sfera Film. У виробництво, маркетинг і просування вклали близько $550 000, каже керівник телевізійного бізнесу медіагрупи Максим Кривицький.

У планах холдингу на 2026 рік – 8–10 кінопроєктів: власних і спільних фільмів з українськими продакшнами, каже Кривицький. Для цього у кінотеатральний напрям інвестують близько $2,5–3 млн, зазначає він. «Це зміцнить наші позиції на ринку», – додає Кривицький.