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Миколай проти Санти. 1+1 Media зняла новорічну комедію «Вартові Різдва» вартістю $500 000. Чому заробити на ній буде непросто?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

Вартові Різдва фільм /надано пресслужбою 1+1

«Вартові Різдва» – історія змагання між Святим Миколаєм, Санта Клаусом і прадавнім Духом Зими. Чого чекати від новорічної комедії 1+1 Media? Фото надано пресслужбою 1+1

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Надихнувшись вдалим партнерством з Film.ua – спільний фільм «Потяг у 31 грудня» приніс творцям і пʼятьом інвесторам $183 950 прибутку за два місяці після релізу – 1+1 Media зняла власне новорічне кіно. «Вартові Різдва» – історія змагання між Святим Миколаєм, Санта Клаусом і прадавнім Духом Зими. Чи виграє фільм змагання за глядача?

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