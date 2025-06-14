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Надихнувшись вдалим партнерством з Film.ua – спільний фільм «Потяг у 31 грудня» приніс творцям і пʼятьом інвесторам $183 950 прибутку за два місяці після релізу – 1+1 Media зняла власне новорічне кіно. «Вартові Різдва» – історія змагання між Святим Миколаєм, Санта Клаусом і прадавнім Духом Зими. Чи виграє фільм змагання за глядача?
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