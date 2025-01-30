Група Світового банку випередила МВФ у ранкінгу кредиторів України

За 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% до $22,6 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України. Таким чином, ця група стала другим за розміром зовнішнім кредитором.

Ключові факти

У 2024 році сукупний державний борг України збільшився на 26,5% до 6981 млрд грн, що еквівалентно 92% ВВП. Прямий державний борг становить 6692 млрд грн (або 95,9% від загального боргу), гарантований державою борг – 289 млрд грн.

державний борг України збільшився на 26,5% до 6981 млрд грн, що еквівалентно 92% ВВП. Прямий державний борг становить 6692 млрд грн (або 95,9% від загального боргу), гарантований державою борг – 289 млрд грн. Частка групи Світового банку у загальному обсязі державного боргу сягнула 14%. Зокрема її роль серед зовнішніх кредиторів становить вже 19%.

у загальному обсязі державного боргу сягнула 14%. Зокрема її роль серед зовнішніх кредиторів становить вже 19%. Причиною стрімкого зростання боргу України перед Світовим банком є спрямування багатьма міжнародними партнерами фінансування України через фонди цієї інституції.

Сумарна заборгованість перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) за рік зросла на 15% до $18,9 млрд. Проте частина цього боргу в обсязі $4,2 млрд практично не підлягає погашенню . Питома вага МВФ у загальній заборгованості України становить 11%, у зовнішньому державному боргу – 16%.

. Питома вага МВФ у загальній заборгованості України становить 11%, у зовнішньому державному боргу – 16%. Найбільшим зовнішнім кредитором України залишається Європейський Союз, заборгованість перед яким за 2024 рік зросла на 34% до $44 млрд (без урахування європейських банків розвитку). Частка ЄС у державному борзі України становить 27%, зокрема у зовнішньому державному борзі – 37%.

Третина державного боргу номінована у євро, у доларі – 26,8%, у гривні – 25,3%, у СПЗ – 11,4%.

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Анастасія Решетнік, Forbes Ukraine Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст

У 2024 році Україна отримала $5,3 млрд в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF) з МВФ. Загальний обсяг програми до 2027 року – $15,6 млрд, з яких $9,8 млрд Україна вже отримала.

Україна отримала кредит у розмірі $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі $1,6 млрд та коштів від інших партнерів з розвитку. Програма має підтримати ключові державні послуги, що охоплюють більше 13 млн українців.

У серпні уряд домовився із іноземними кредиторами про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу (єврооблігацій). Підсумкова угода забезпечила моментальне списання 25% основної суми боргу, що становить $5,85 млрд. Ще 12% ($2,8 млрд) будуть списані умовно – цей борг може повернутись у 2029-му, якщо обсяг ВВП України в іноземній валюті у 2028 році перевищить прогноз МВФ принаймні на 3 відсоткових пункти.