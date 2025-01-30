Группа Всемирного банка опередила МВФ в ранкинге кредиторов Украины

За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%, до $22,6 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. Таким образом, эта группа стала вторым по размеру внешним кредитором.
Ключевые факты
- В 2024 году совокупный государственный долг Украины увеличился на 26,5%, до 6981 млрд грн, что эквивалентно 92% ВВП. Прямой государственный долг составляет 6692 млрд грн (или 95,9% от общего долга), гарантированный государством долг – 289 млрд грн.
- Доля группы Всемирного банка в общем объеме государственного долга составила 14%. В частности, ее роль среди внешних кредиторов составляет уже 19%.
- Причиной стремительного роста долга Украины перед Всемирным банком является направление многими международными партнерами финансирования Украины через фонды этого института.
- Суммарная задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ) за год выросла на 15%, до $18,9 млрд. Однако часть этого долга в объеме $4,2 млрд практически не подлежит погашению. Удельный вес МВФ в общей задолженности Украины составляет 11%, во внешнем государственном долге – 16%.
- Крупнейшим внешним кредитором Украины остается Европейский союз, задолженность перед которым за 2024 год выросла на 34%, до $44 млрд (без учета европейских банков развития). Доля ЕС в государственном долге Украины составляет 27%, в том числе во внешнем государственном долге – 37%.
- Треть государственного долга номинирована в евро, в долларе – 26,8%, в гривне – 25,3%, в СПЗ – 11,4%.
Контекст
В 2024 году Украина получила $5,3 млрд в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF) с МВФ. Общий объем программы до 2027 года – $15,6 млрд, из которых $9,8 млрд Украина уже получила.
Украина получила кредит в $4,8 млрд в рамках проекта PEACE от Всемирного банка. Это стало возможным благодаря гранту США в размере $1,6 млрд и средств других партнеров по развитию. Программа должна поддержать ключевые государственные услуги, охватывающие более 13 млн украинцев.
В августе правительство договорилось с иностранными кредиторами о реструктуризации внешнего коммерческого долга (еврооблигаций). Итоговая сделка обеспечила моментальное списание 25% основной суммы долга, что составляет $5,85 млрд. Еще 12% ($2,8 млрд) будут списаны условно – этот долг может возвратиться в 2029-м, если объем ВВП Украины в иностранной валюте в 2028 году превысит прогноз МВФ по крайней мере на 3 процентных пункта.
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