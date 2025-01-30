Группа Всемирного банка опередила МВФ в ранкинге кредиторов Украины

За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%, до $22,6 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. Таким образом, эта группа стала вторым по размеру внешним кредитором.

Ключевые факты

В 2024 году совокупный государственный долг Украины увеличился на 26,5%, до 6981 млрд грн, что эквивалентно 92% ВВП. Прямой государственный долг составляет 6692 млрд грн (или 95,9% от общего долга), гарантированный государством долг – 289 млрд грн.

государственный долг Украины увеличился на 26,5%, до 6981 млрд грн, что эквивалентно 92% ВВП. Прямой государственный долг составляет 6692 млрд грн (или 95,9% от общего долга), гарантированный государством долг – 289 млрд грн. Доля группы Всемирного банка в общем объеме государственного долга составила 14%. В частности, ее роль среди внешних кредиторов составляет уже 19%.

в общем объеме государственного долга составила 14%. В частности, ее роль среди внешних кредиторов составляет уже 19%. Причиной стремительного роста долга Украины перед Всемирным банком является направление многими международными партнерами финансирования Украины через фонды этого института.

Суммарная задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ) за год выросла на 15%, до $18,9 млрд. Однако часть этого долга в объеме $4,2 млрд практически не подлежит погашению . Удельный вес МВФ в общей задолженности Украины составляет 11%, во внешнем государственном долге – 16%.

. Удельный вес МВФ в общей задолженности Украины составляет 11%, во внешнем государственном долге – 16%. Крупнейшим внешним кредитором Украины остается Европейский союз, задолженность перед которым за 2024 год выросла на 34%, до $44 млрд (без учета европейских банков развития). Доля ЕС в государственном долге Украины составляет 27%, в том числе во внешнем государственном долге – 37%.

Треть государственного долга номинирована в евро, в долларе – 26,8%, в гривне – 25,3%, в СПЗ – 11,4%.

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Анастасия Решетник, Forbes Ukraine Фото инфографика Анастасия Решетник

Контекст

В 2024 году Украина получила $5,3 млрд в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF) с МВФ. Общий объем программы до 2027 года – $15,6 млрд, из которых $9,8 млрд Украина уже получила.

Украина получила кредит в $4,8 млрд в рамках проекта PEACE от Всемирного банка. Это стало возможным благодаря гранту США в размере $1,6 млрд и средств других партнеров по развитию. Программа должна поддержать ключевые государственные услуги, охватывающие более 13 млн украинцев.

В августе правительство договорилось с иностранными кредиторами о реструктуризации внешнего коммерческого долга (еврооблигаций). Итоговая сделка обеспечила моментальное списание 25% основной суммы долга, что составляет $5,85 млрд. Еще 12% ($2,8 млрд) будут списаны условно – этот долг может возвратиться в 2029-м, если объем ВВП Украины в иностранной валюте в 2028 году превысит прогноз МВФ по крайней мере на 3 процентных пункта.