Світовий банк прогнозує сповільнення зростання ВВП України з 3,2% до 2% у 2025-му

Зростання економіки України знизиться до 2% у 2025 році з 3,2% у 2024-му, якщо активні бойові дії продовжаться протягом року, про це йдеться у огляді Світового банку за січень 2025 року. Водночас зростання світової економіки у 2025 та 2026 роках становитиме 2,7 % – так само, як і у 2024 році.

Ключові факти

За оцінками Світового Банку, зростання економіки Україні сповільнилося до 3,2% у 2024 році, що відображає такі проблеми, як

скорочення енергетичних потужностей та зимові відключення електроенергії, які стримували зростання торгівлі та промислового виробництва.

Незважаючи на ці перешкоди і триваючі атаки на інфраструктуру, економіка продемонструвала значну стійкість.

Водночас Світовий банк очікує стійке відновлення на 7% у 2026 році, за умови припинення активних бойових дій, підтримки

інвестиціями у споживання та відбудову.

За минулий рік війна безпосередньо торкнулася 41% населення України, що підкреслює серйозність людських та економічних втрат.

Інфографіка: Світовий банк

Згідно з прогнозами банку, на тлі поступового уповільнення інфляції та зниження відсоткових ставок зростання світової економіки у 2025 та 2026 роках становитиме 2,7 % – так само, як і у 2024 році. Очікується, що в країнах, що розвиваються, темпи зростання економіки в найближчі два роки також залишаться стабільними на рівні близько 4%. Однак вони будуть слабшими, ніж до пандемії, і їх не вистачить для забезпечення прогресу, необхідного для боротьби з бідністю та досягнення більш масштабних цілей у сфері розвитку.

Контекст

У січні 2024 року Світовий банк прогнозував, що економіка України у 2024 році зросте на 3,2%, а 2025-му – 6,5%. У липні 2024-го Світовий банк перевів Україну в категорію країн з доходами вищими за середні. Згідно з класифікацією, доходи України оцінені банком у $5070 на особу. Раніше Україна відносилась до категорії країн з доходом нижче середнього.

За підсумками 2024 року Міністерство економіки оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 3,6%, повідомила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні парламентського економічного комітету 15 січня. Раніше вона озвучувала прогноз зростання ВВП на 4%.

За даними Держстату, у третьому кварталі 2024 року зростання реального ВВП України у річному вимірі уповільнилося до 2% порівняно із 3,7% у другому кварталі та 6,5% – у першому. Для багатьох економістів уповільнення стало сюрпризом. У жовтневому Інфляційному звіті НБУ, навпаки, підвищив оцінку зростання реального ВВП у третьому кварталі з 3,1% до 4%. Це дало команді аналітиків центробанку підстави покращити загальний прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%. Детальніше про це – у розборі Forbes Ukraine.